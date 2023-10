Grünthal riigikogust ei lahku: miks ma peaksin?

EKRE-st lahkunud ja EKRE fraktsioonist välja heidetud Kalle Grünthal ütles, et riigikogust ta lahkuda ei kavatse. Ta ütles ERR-ile antud intervjuus, et jääb riigikogus edaspidi hääletama lähtuvalt EKRE põhimõtetest.

Kas te plaanite ka riigikogust lahkuda?

Ma arvan, et mitte.

Ja miks?

Aga miks ma peaksin, kui valijaid on mulle oma hääled andnud. Ja kui te vaatate mu Facebooki lehele, kui palju on seal toetusi. Ma ei oleks uskunud, et nii palju toetatakse.

Te ju riigikogu mandaati ei saanud (Grünthal sai riigikogu valimistel 1498 häält ja ei osutunud valituks - toim.), valimistel valituks ei osutunud. Te olete Euroopa Parlamendi liikme Jaak Madisoni asendusliikmena riigikogus.

Miks ma pean lahkuma, kui Jaak Madison sõimab mind mölakaks, teadmata ühtegi põhjust ega asjaolu? Ma ei leia, et ma olen midagi võlgu kellelegi.

Võib-olla olete erakonnale võlgu selle eest, et riigikogus Jaak Madisoni asemel olete.

Ma leian, et ma ei ole võlgu erakonnale. Küsimus on praegu selles, et ma lahkusin sealt sellepärast, et erakonna mainet hoida.

Aga erakonna tõttu te üldse oletegi riigikogus sees. Te mandaati ju tegelikkuses valimistel ei saanud.

No mis siis?

Kas teil sellist seost ei teki, et kui te enam erakonna liige ei ole ja erakonnaga kaudu te riigikokku saite, et siis oleks asjakohane ka riigikogust lahkuda?

Kui minu kohta öeldakse erakonna aseesimehe poolt, Jaak Madisoni poolt, et ma olen mölakas. Mis järeldusi ma pean sellest tegema? Inimene, kes ei tea detailidest mitte midagi ja annab mulle sellise väärtushinnangu.

Võib-olla saaksite siis natuke neid detaile ka lahti seletada?

Ei saa. See on kõik kirjas ajalehes Postimees. Ja ma leian, et ma ei pea rohkem midagi seletama.

Kas te mõne teise erakonnaga plaanite liitumist?

Miks ma pean kellegagi liituma?

Mina ei oska seda öelda. Seda ma küsin teilt.

EKRE põhimõtted on mulle südamelähedased. See, mida Martin Helme ajab,

see on õige ja ma toetan neid alati. See, et ma erakonnast lahkun, ei tähenda seda, et ma hülgaks ka need põhimõtted.

Äkki oleks saanud siis ikkagi kuidagi erakonda edasi jääda? Ehk poleks vaja olnud lahkuda?

Kas te mu pressiteadet lugesite?

Jah. (Grünthal kirjutas oma pressiteates, et ei saa erakonda edasi jääda, sest temaga seonduv kahjustab erakonna mainet - toim.)

Siis ei maksa seda küsimust esitada.

Küsimusi ikka saab esitada.

Saab küll, aga vastus on seal olemas.

Kuidas hakkate riigikogu saalis hääletama nüüd, kui olete nii-öelda aknaalune, ehk fraktsiooni mittekuuluv saadik?

Lähtudes EKRE põhimõtetest, kui nad lähevad minu põhimõtetega kokku. Aga siiamaani on läinud.

Aga kuidas kommenteerite EKRE esimehe Martin Helme ja ka aseesimehe

Henn Põlluaasa üleskutset, et võiksite siiski ka riigikogust lahkuda?

Seda peab nende käest küsima, sest mina ei taha kommenteerida. Nagu te ütlesite, ma olen aknaalune, eks. Helme ütles ka seda, et edasi küsige Grünthali käest. Meil omavahel seos puudub. Miks ma pean kommenteerima midagi nende inimeste osas, kellega mul mingit seost enam ei ole. Aga mul on seos EKRE põhimõtetega.

Te ütlesite, et te EKRE põhimõtteid austate, Martin Helme juhtimist EKRE juhina austate.

Jaa, austan.

Antud juhul on ta teinud soovituse teile, et võiksite ka riigikogust lahkuda. Kas te siis seda soovitust ei austa?

Ta ei ole mulle seda öelnud.

Meedia vahendusel vähemalt on ta küll teinud seda.

No meedia vahendusel küll. Ma ei eita seda.

Aga teile isiklikult ei ole ta sellist üleskutset teinud?

Ma ei saa sellele küsimusele vastata, sest nii eilne kui ka tänane päev... Mul on magamata öö. Ma ei suuda sellele niimoodi vastata, et pärast jälle mingisugust ebakõla kuskil ei teki.