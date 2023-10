Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi konfliktis reedel:

- CNN: Iisraeli ja Gaza piiril hoogustus sõjategevus;

- CNN: Egiptuse ja Gaza vahelist piiripunkti ilmselt reedel ei avata;

- Iisraeli poliitik kritiseeris teravalt Venemaad Hamasi toetamise eest;

- USA luure hinnangul hukkus Gaza haigla rünnakus 100 kuni 300 inimest;

- USA sõjalaev lasi alla Jeemenist tulistatud raketid ja droonid;

- Hamasi teatel sai Gaza kirikuhoones surma mitu inimest.

CNN: Iisraeli ja Gaza piiril hoogustus sõjategevus

Iisraeli ja Gaza sektori piiril hoogustus reede varahommikul sõjategevus, teatas telekanal CNN.

Telekanali videol võis muu hulgas näha trasseerivaid kuule, mida saadavad ägeda tulistamise helid.

Reporter kinnitab videos, et kuulis eemalt tulistamise ja plahvatuste helisid. Täpsemat infot piiril täheldatud sõjategevuse kohta uudistekanal anda ei saanud.

Iisraeli armee esindaja sõnas, et nad ei kavatse öelda, millal ja kuidas plaanivad relvajõud oma sõjalist tegevust edendada.

Telekanali CNN andmetel on Iisraeli poliitikud heaks kiitnud maavägede rünnaku Gazale.

CNN: Egiptuse ja Gaza vahelist piiripunkti ilmselt reedel ei avata

Egiptuse ja Gaza vahelist Rafah´ piiripunkti ei avata reedel humanitaarabiveokite jaoks, väitsid mitmed allikad telekanalile CNN.

USA ja Egiptuse allikad teatasid päev varem, et piiripunkt avatakse ilmselt reedel, mida mainis ka USA president Joe Biden.

Telekanali teatel loodavad USA ametnikud nüüd, et esimene veoautokolonn ületab Gaza piiri nädalavahetusel ehk võib-olla laupäeval.

"Ma ei paneks oma raha reedel läbi sõitvate veokite peale," ütles läbirääkimistega kursis olev allikas uudistekanalile.

Egiptuse poolel puhvertsoonis on allika sõnul tulnud teha teetöid ja järjepideva abisaatmise tagamiseks on vaja veel palju asju läbi rääkida.

Uudistekanali allikas kirjeldab olukorda väga tundliku ja pingelisena. Inimesed Gazas on oodanud toitu, ravimeid ja vett. Kui neile öeldakse, et tulemas on 20 veokit ja järgmise tarne kohta pole infot, siis tekitab see allika sõnul tõeliselt ohtliku olukorra.

"Kui ma oleksin olukorras, kus ma arvan, et veokeid rohkem ei tule, siis teeksin kõik endast oleneva, et juba sees olevad kätte saada," märkis allikas.

Iisraeli poliitik kritiseeris teravalt Venemaad Hamasi toetamise eest

Iisraeli valitseva partei Likudi poliitik Amir Weitmann kritiseeris teravalt Venemaad terrorirühmituse Hamasi võitlejate toetamise eest ja ähvardas tagajärgedega, vahendasid neljapäeval teiste seas uudisteagentuur UNIAN ja väljaanne Newsweek.

"Ma saan aru, et olete Venemaa palgal ja ma saan aru, et see on Venemaa propaganda, aga te peate olema väga ettevaatlikud, sest lubage mul öelda, et me lõpetame selle sõja. Me võidame, sest oleme tugevamad. Pärast seda maksab Venemaa hinna. Uskuge mind, et Venemaa maksab selle hinna," ütles poliitik Venemaa propagandakanali RT saatejuhile.

Weitmann rõhutas, et Venemaa toetab Iisraeli vaenlasi.

"Venemaa toetab natsirühmitust, mis tahab toime panna meie rahva genotsiidi. Ja Venemaa maksab. Kuulake mind väga tähelepanelikult. Me saame nendest natsidest jagu ja me võidame selle sõja. Pärast seda ei unusta me seda, mida te tegite. Me tuleme ja hoolitseme selle eest, et Ukraina omakorda võidaks. Me ei unusta," kordas Iisraeli poliitik.

"Teie kaitsealused mõrvasid meie rahvast metsikult jõhkralt. Selle eest maksate. Peate mõistma, et kõigel on oma tagajärjed. Kui inimesed toetavad juutide mõrvamist, siis nad maksavad selle eest. Aeg, mil juudid ei suutnud end kaitsta, on möödas," lisas Weitmann.

USA luure hinnangul hukkus Gaza haigla rünnakus 100 kuni 300 inimest

USA luureteenistuste hinnangul hukkus selle nädala alguses Gaza haiglas Iisraeli ja Hamasi võitlejate vaheliste lahingute käigus toimunud raketiplahvatuses 10 kuni 300 inimest, seisis uudisteagentuuri AFP ajakirjanike neljapäeval nähtud dokumendis.

"Meie hinnangul on surmajuhtumite arv tõenäoliselt 100 kuni 300 alumises otsas," seisis USA kongressile edastatud luureandmetes.

"Hindame endiselt tõenäolist hukkunute arvu ja meie hinnang võib muutuda, kuid see hukkunute arv peegeldab endiselt märkimisväärselt suurt inimelude kaotust," märgiti ülevaates.

Hamas süüdistab juhtunus Iisraeli õhurünnakut, kuid Iisraeli hinnangul põhjustas teisipäevase veresauna äärmusrühmituse Islamidžihaad teelt kõrvalekaldunud rakett. Viimast versiooni on toetanud ka USA.

USA luuredokumendi kohaselt Iisrael tõenäoliselt ei pommitanud Gaza sektori haiglat.

"Ühendriigid jätkavad tööd selle nimel, et kinnitada, kas plahvatus tulenes Islamidžihaadi kõrvalekaldunud raketist," seisis raportis.

Tõendid ei toeta Hamasi väidet Iisraeli rünnakust Gaza haiglale. Meditsiiniasutuse õuele kukkunud palestiinlaste rakett näib ekspertide hinnangul tõenäolisem versioon, kuid vaieldamatut tõestust ka selle kohta pole, vahendas neljapäeval Soome uudisteagentuur STT.

Iisraeli ja terroriorganisatsiooni Hamas vahel ei käi sõda mitte ainult relvade, vaid ka teabega. Värskeim näide on teisipäevaõhtune plahvatus Gaza baptistihaigla lähedal.

Uudise juhtunu kohta avaldas esmalt Hamas, kes väitis, et tegemist oli Iisraeli rünnakuga, milles hukkus sadu inimesi. Mitmed kinnitatud ja kinnitamata andmed viitavad aga sellele, et väide ei vasta tõele.

Piltidel ja videotel haigla hoovist on näha põlenud autosid ja väikest kraatrit. Hollandi rahuorganisatsiooni PAX Protection of Civilians sõjalise nõuniku ja endise ÜRO sõjakuritegude uurija Marc Garlasco sõnul ei vasta umbes ruutmeetri suurune ja võib-olla 30 sentimeetri sügavune süvend Iisraeli kasutuses olevale laskemoonale.

"Mis iganes Gaza haiglat tabas, polnud see õhurünnak. Isegi kõige väiksem JDAM (Joint Direct Attack Munition) pomm tekitab kolme meetri sügavuse kraatri," kirjutas Garlasco sotsiaalmeedias.

Haiglahooned seisavad püsti ja said suhteliselt väikseid kahjustusi. Asjatundjate hinnangul oleks hoovi tabanud pomm oluliselt hullemat kahju tekitanud.

Plahvatus salvestati tõenäoliselt teisipäeva õhtul telekanali Al-Jazeera otsesaates. See näitab taevas eredat valgust, mis lõpeb paari sähvatusega. Pärast seda kärgatavad maa peal üks väiksem ja üks suurem plahvatus, millest viimane toimus BBC hinnangul haigla lähedal.

BBC küsitletud ekspertide sõnul ei saa piltidelt kindlaid järeldusi teha, kuid nende sõnul võis plahvatada maapinnale kukkunud raketikütus.

Ekspertide kommentaarid näivad toetavat konflikti teise poole ehk Iisraeli tõlgendust, mille kohaselt oli tegemist organisatsiooni Islamidžihaad tulistatud raketi tõrkega. Samale esialgsele järeldusele on jõudnud ka USA luure.

USA sõjalaev lasi alla Jeemenist tulistatud raketid ja droonid

USA sõjalaev lasi neljapäeval alla Jeemenist huthi mässuliste poolt tulistatud raketid ja droonid, mis võisid olla teel Iisraeli, teatas Pentagon.

"USA merevägi lasi alla kolm tiibraketti ja mitu drooni," ütles pressiesindaja Pat Ryder ajakirjanikele.

"Rünnak teostati Jeemenist potentsiaalselt sihtmärkide suunas Iisraelis," lisas kõneisik.

Ryder toonitas uudistekanali CNN andmetel siiski, et praegusel hetkel ei ole võimalik kindlalt öelda, mis oli rakettide ja droonide sihtmärk. Ryderi sõnul suundusid need mööda Punast merd põhja poole ja võimalik, et Iisraeli sihtmärkide poole.

Hamasi teatel sai Gaza kirikuhoones surma mitu inimest

Äärmusrühmituse Hamasi kontrolli all oleva siseministeeriumi teatel sai neljapäeva õhtul Iisraeli tules surma ja haavata mitu inimest, kes olid varjunud Gaza sektoris asuvas kirikuhoones.

"Iisraeli rünnak jättis Kreeka õigeusu kiriku hoonesse suure hulga märtreid ja haavatuid," edastati teadaandes.

Pealtnägijad ütlesid uudisteagentuurile AFP, et rünnak näis olevat suunatud sihtmärgile, mis asus pühakoja lähedal.

Hamasi väiteid pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Iisraeli armee lubas informatsiooni kontrollida.