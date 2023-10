Sküüdi kuld naaseb Moskva meelehärmiks lähiajal Hollandist Ukrainasse

"Ministeerium tegutseb Hollandi partneritega selle nimel, et kollektsioon Ukrainasse kiiresti tagasi saadetaks," ütles Karandejev ametkonna pressiteenistusele.

Allard Piersoni muuseumis korraldati sküüdi kuldehete kollektsiooni väljapanek "Krimm. Kuldne saar Mustas meres" viie muuseumi kogudest, millest üks asub Kiievis ja neli Krimmis.

Kuu pärast näituse avamist 2014. aastal hõivas Venemaa Krimmi ja tekkis küsimus, kellele peaks tagastama 565 museaali kindlustusväärtusega 10 miljonit eurot.

Venemaa nõudis Krimmi muuseumidele kuuluvat kollektsiooniosa omale. Kiiev teatas, et okupeeritud alale, mis ei ole ajutiselt Ukraina kontrolli all, eksponaate tagastada ei tohi ning need tuleb anda üle otse Ukraina riigile.

2016. aasta detsembris tunnistas Amsterdami ringkonna halduskohus Ukraina õigust kogule ja otsustas anda selle üle Kiievile. 2021. aasta oktoobris kinnitas Amsterdami apellatsioonikohus esimese astme kohtu otsuse.

Krimmi muuseumid esitasid 2022. aasta jaanuaris apellatsioonikohtu otsuse peale kassatsiooni ülemkohtusse.

Hollandi ülemkohus jättis 9. juunil 2023 sküüdi kulla asjas jõusse eelmise astme kohtu otsuse tagastada kogu kollektsioon Ukrainale.