Fotod: Eesti andis Ukrainale üle konfiskeeritud kuld- ja hõbeaarded

2018. aastal avastasid Luhamaa piiripunkti tolliametnikud Kaia Nõlvik ja Avo Kütt Venemaalt sisenenud veoautosse peidetud väga suure kultuuriväärtusega arheoloogilised leiud. Kokku 274 eseme hulgas oli antiik- ja keskajast pärit münte ning kuld- ja hõbeesemeid.

Pärast esemete kinnipidamist, hindamist ja konserveerimist tehti kindlaks, et tegu on Ukraina territooriumilt ebaseaduslikult välja kaevatud haruldaste esemetega.

Tagastatavate leidude seas on Lõuna-Ukraina aladel antiikajal elanud sküütide kuldesemeid, keskaegseid hobusekaunistusi ning antiik- ja keskaegseid münte.

Muinsuskaitseameti arheoloogianõunik Nele Kangert ütles, et tegemist on väga kõrge kultuuriväärtusega esemetega, mis peaksid olema avalikes muuseumikogudes.

"Mitmed siinsed esemed pärinevad ekspertide hinnangul nn kuninglikest haudadest Ukrainas. Arvestades, et leiukogumis on erinevatest ajastutest pärinevate aarete osad ja erinevatest leiukohtadest pärinevad esemed, on rüüstatud hulk olulisi muistiseid ning sellega jäädavalt võetud võimalus neid objekte teaduslikult uurida ja ajaloo kohta uut infot koguda," selgitas Kangert.

Juhtumile järgnes kriminaaljuurdlus ning nüüd on Eesti valmis vastavalt UNESCO 1970. aasta konventsioonile leiud Ukrainale tagastama. UNESCO konventsioon, millega on nii Eesti kui ka Ukraina liitunud, keelab kultuuriväärtuste ebaseadusliku sisseveo, väljaveo ja kaubitsemise. Sama konventsiooni alusel tagastas Eesti 2016. aastal Ukrainale ebaseaduslikult Eestisse toodud viikingiaegse mõõga.

28. jaanuarini saab leidudega tutvuda Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoones avatud näitusel "Röövitud aarded. Ukraina kuld".

Aarde tabamise ja selle päriolu väljaselgitamise lugu kajastas eelmisel nädalal luu ka "Pealtnägija".