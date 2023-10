Soome leidis merest raske eseme, mis võis kahjustada gaasitoru

Soome keskkriminaalpolitsei (KRP) teatas, et leidis merest raske eseme, mis võis kahjustada Soomet ja Eestit ühendavat gaasitoru.

KRP teatas, et uurib, kas merest leitud ese on seotud gaasijuhtme kahjustustega, vahendas Yle.

"Uurimine on kinnitanud, et kahjustuse põhjustas väline mehaaniline jõud ning olemasoleva informatsiooni põhjal pole põhjust kahtlustada, et toru purunemise põhjustas plahvatus", ütles uurimist juhtiv kriminaalkomissar Risto Lohi

See objekt asub sügaval merepõhjas ja seetõttu pole veel võimalik kindlaks teha, millega on tegemist. Lohi sõnul plaanivad võimud eseme tõsta merest välja ja hakkavad seda siis uurima.

Politsei selgitas samuti välja, et Hongkongi lipu all seilav konteinerlaev Newnew Polar Bear oli Balticconnectori purunemise ajal selles piirkonnas. Politsei uurib nüüd laeva võimalikku seotust gaasitoru lekkega. Soome teeb selles koostööd Hiina võimudega.

8. oktoobri öösel hakkas merepõhjas lekkima Eesti ja Soome vaheline gaasitoru Balticconnector. Samas oli kahjustada saanud ka sidekaabel. Kui Soome vetes asuva gaasitoru lõhkumist uurib Soome, siis Eesti vetes toimunud kaabli kahjustamist uurivad Eesti võimud.

