Euroala majanduse väljavaated halvenevad

Reitinguagentuuri koostatud ostujuhtide indeks vähenes euroalal rohkem, kui oli oodata. Indeksi väärtuseks kujunes septembris 46,5 punkti, kuigi oodati kõrgemat näitajat. Tegemist on madalaima näitajaga viimase 35 kuu ehk pea kolme aasta jooksul. Kui indeks langeb alla 50 punkti, tähendab see, et vaadeldavas harus toimub tegevuse vähenemine, kui indeks on üle 50 punkti, siis tegevusmahud kasvavad.

Samuti vähenes indeksi järgi esimest korda alates 2021. aasta algusest euroala tööhõive. Tegemist on märgiga tööturul toimuvatest koondamistest.

Osa majandusteadlasi ootab koguni seda, et 31. oktoobril avaldamisele kuuluvad euroala kolmanda kvartali majanduskasvu andmed näitavad majanduslangust.

"Euroalal asjad liigavad aina halvemaks. Me ei üllatu, kui selle aasta teises pooles leiab euroalal aset mõõdukas majanduslangus," ütles Hamburgi Kommertspanga (HCOB) peaökonomist Cyrus de la Rubia Financial Timesile.

Euroala majandust tabasid langev eksport ja kütusehindade järsk tõus, mis mõjutas eriti tugevalt tootmist energiamahukates tööstusettevõtetes. Euroopa majanduse väljavaated on eriti halvad kõrvutamisel USA näitajatega, kus säilib majanduskasv.

Euroopa Keskpanga (EKP) teisipäeval avaldatud kommertspankade kvartaliküsitlus näitab samuti, et pangad on karmistanud laenude väljastamise tingimusi. Lisaks langes majapidamiste ja ettevõtete esitatud laenutaotluste arv.

Seetõttu arvavad analüütikud, et neljapäeval Ateenas algaval EKP nõukogu kohtumisel otsustavad ametnikud intressimäärasid enam mitte tõsta.

"Veel üks EKP intressimäärade tõus on lähikuudel aina vähetõenäolisem," ütles Saksa Commerzbanki majandusteadlane Christoph Weil.