Eesti Panga analüütik: majanduse kiiret kosumist oodata pole

Kaubandusele, büroodele ja ühiskondlikele hoonetele sisustuse tootja Kitman Thulemal praegu halvasti ei lähe, sest raskustesse sattunud Norra ja Rootsi asemele on leitud uued turud.

"Ekspordi osakaal on meil langenud, aga tulnud on juurde uusi turge. Eksport oli meil suuresti Skandinaavia turgudele. /.../ Krooni kurss on langenud euro suhtes ja me oleme muutunud kallimaks kui kohalikud tootjad. /.../ Kõikidel tootjatel, Eesti tootjatel on konkurentsivõime kukkunud, sest meie palgaeelis on suhteliselt ära kadunud. Järgmine aasta tuleb kindlasti raskem, sest tellimusi on turul vähem ja projekte, mida teha, on turul vähem," rääkis Kitman Thulema juht Herki Hälvin.

Statistikaameti andmetel vähenes SKP tänavu kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 2,5 protsenti.

"Kui vaadata, siis tundub ikkagi, et tööstus on see, millel on kõige raskemad ajad praegu. Ja samamoodi, kui me vaatame väliskaubandust, mitte ainult eksportiv tööstus, aga tegelikult kogu tööstus on see, mis praegu on raskustes," ütles statistikaameti tiimijuht Robert Müürisepp.

Suvises prognoosis alandas rahandusministeerium tänavust majanduslangust kahele protsendile, tulevaks aastaks oodati 2,7-protsendilist kasvu. Nüüd hindab ministeerium, et tänavune langus tuleb suurem ja järgmise aasta kasv madalam.

"Kui majanduskasv on oodatust väiksem, siis see positiivsena ei saa mõjuda. Samas ma usun, et järgmise aasta eelarve ikkagi – sõltub sellest, kuidas seda riigikogus menetletakse – põhineb meie suvisel prognoosil. See praegune muudatus nüüd nii suur ei ole, et seda peaks kohe arvesse võtma," rääkis rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.

Kuid võrreldes teise kvartaliga jäi SKP kolmandas kvartalis samale tasemele. Statistika järgi kestis järsk langus 2022. aasta lõpuni. Eesti Panga ökonomisti Rasmus Kattai sõnul tänavu majandus langenud pole.

"Selle aasta esimese kolme kvartali jooksul tegelikul me täiendavat majanduse langust silmnähtavalt ei näinud, see vahe on olnud kvartalites äärmiselt pisike," ütles Kattai.

"Üldiselt asjaolud ei soosi väga kiiret Eesti majanduse kosumist edaspidi. Ühest küljest, kui me vaatame Eesti peamisi eksportturge, siis need on hetkel pigem kehvas seisus ja seal taastumine saab olema aeglane ja ka Eesti inimeste elujärje paranemine sissetulekute näol, /.../ see kasvutempo on üsnagi tagasihoidlik," rääkis Kattai.