Eesti pangad pakuvad regiooni parimat tähtajalise hoiuse intressi

Kuigi Eesti pangad on teel, et teenida sel aastal kokku miljard eurot kasumit, pakuvad nad ka praegu Eestis regiooni parimat tähtajalise hoiuse intressi.

Eestis on pankade tähtajaliste hoiuste intressid euribori kasvu tuules jõudsalt üles liikunud. Näiteks neljapäeval teatas Bigbank, et aastase tähtajalise hoiuse eest pakub ettevõte 4,6 protsenti intressi. Tähtajaliste hoiuste kasvuga on kaasa tulnud ka teised pangad.

Eesti suurimad pangad Swedbank ja SEB pakuvad aastase hoiuse eest 4,5 protsenti. Kõige halvemat tähtajalise hoiuse intressimäära pakub Eestis Luminor – neli protsenti aastas.

Kiiret tähtajaliste hoiuste intressikasvu näitab ka Eesti Panga statistika. Kui 2022. aasta alguses oli keskmine tähtajaliste ja säästuhoiuste intressi määr 0,36 protsenti, siis selle aasta suvel oli see juba 3,24 protsenti.

Ka selgelt on näha kuidas peaaegu olematut intressi teenivalt nõudmiseni hoiuselt on raha liikunud tähtajalistele hoiustele. Siiski oli juuni lõpu seisuga Eesti inimeste arvetel 8,79 miljardit eurot niisama seismas.

Samas meie lähiriikides tähtajaliste hoiustega nii hästi ei ole. Näiteks Lätis pakub Luminor sama intressimäära, mis Eestis – neli protsenti. Kui Eesti turul jääb see selgelt kõige halvemaks määraks, siis Lätis on olukord teistsugune.

Näiteks Swedbank Läti pakub 12 kuu tähtajalise hoiuse eest Lätis samuti neli protsenti, ehk siis pool protsendipunkti vähem kui Eestis. SEB-i tähtajaline hoius on Lätis veelgi väiksem 3,9 protsenti.

Leedus on olukord veelgi halvem. Luminor ja SEB näiteks pakuvad seal aastase hoiuse eest 3,8 protsenti. Swedbank veelgi vähem – 3,5 protsenti.

Ka koduturgudel ei ole suured Rootsi pangad Eestist heldemad. Swedbank pakub Rootsis aastase hoiuse eest 3,95 protsenti ja SEB 4,01 protsenti. Seda küll siis käibivas rahas ehk Rootsi kroonides arveldades.

Ka Soomes, kus küll SEB ja Swedbank laiemalt ei tegutse, ei ole tähtajaliste hoiuste intressimäärad Eestiga sama kõrged. Kauppalehti kogutud andmetele toetudes ulatuvad sealsed tähtajalised 12-kuuliste hoiuste intressimäärad kolmest protsendist POP Pankki Suomen Osuuspankkis 4,1 protsendini Svea Bankis.

Kusjuures huvitaval kombel Eestis 12 kuu pikkuse tähtajalise hoiuse pealt 4,6-protsendilist intressi pakkuv Bigbank Soome turul pakub sellelt vaid 3,5 protsenti.

Soomes ja Rootsis saab viisakamat intressi ka nõudmiseni hoiuselt

Kuigi nii Soome kui ka Rootsi võrdluses on üks erisus. Nii Soomes kui ka Rootsis on võimalik leida panku, kus nõudmiseni hoiusel olevalt rahalt ka mingit intressi makstakse.

Näiteks Soome puhul on võimalik S-Pankkis ja Handelsbankenis nõudmiseni hoiuselt teenida 0,5 protsenti aastas.

Rootsis SEB pakub nõudmiseni hoiuselt 0,25 protsenti aastas ja Swedbank koguni 0,3 protsenti aastas. Võrdluseks Eestis nii SEB kui ka Swedbank maksavad nõudmiseni hoiuselt 0,01 protsenti aastas.

Samas Lätis ja Leedus ei maksta nõudmiseni hoiuselt SEB ega ka Swedbank üldse midagi.

SEB saatis peale artikli ilmumist kirja, milles palus lisada, et SEB hakkab detsembrist Eestis maksma arvelduskontol oleva raha eest kuni 5000 euro ulatuses 0,4 protsenti intressi aastas ja 5000 eurot ületavalt summalt jätkuvalt 0,01 protsenti aastas.