Eesti Panga hinnangul lähiajal intressid ei lange

Euroopa Keskpanga nõukogu liikme ning Eesti Panga presidendi Madis Mülleri sõnul on euroala majandus täna pigem stagnatsiooni- ning taastumisfaasis kui kriisis ja intressitase on praegu piisav hinnatõusuga võitlemiseks.

Esimest korda enam kui aasta jooksul otsustas Euroopa Keskpanga nõukogu neljapäeval intressimäärasid mitte tõsta. Mülleri sõnul on intressimäärad praeguse teadmise kohaselt juba piisavalt kõrged, et võimaldada mõistliku aja jooksul euroala hinnatõusul püsivalt aeglustuda keskpanga eesmärgiks seatud kahe protsendini.

Samas ei tasu Eesti Panga hinnangul ka intressi langetamisele lähiajal loota.

"Siin tuleb arvestada sellega, et viimase kahe aasta jooksul on püsivalt prognoosid inflatsiooni osas alahinnanud tegelikku prognoosi ja ka alahinnanud seda, kui palju keskpangad peavad intresse tõstma. Nii et praegu kindlasti toodi välja see, et intressimäärade langus lähiajal on üsna vähetõenäoline, aga väga hoolikalt vaadatakse seda, kuidas hinnatõus euroalal muutub ja sõltuvalt sellest tehakse otsuseid," selgitas Eesti Panga rahapoliitika osakonna juhataja Martti Randveer.

"Mis praegu inflatsiooni allapoole surub, on see, et majandusolukord on euroalal kehvem kui varem. Samal ajal tuleb arvestada, et tööturg euroalal on jätkuvalt väga tugev, töötus madal, palgakasv kiire ja tavaliselt sellises olukorras hinnatõusu alanemine ei ole kiire," lisas ta.