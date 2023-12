Kuue kuu euribor langes alla nelja protsendi

Kuue kuu euribor langes 3,945 protsendile. Viimati oli euribor sellest madalam tänavu 7. septembril, kui see oli 3,938 protsenti.

Kuue kuu euribor kerkis üle nelja protsendi septembri keskpaigas, kui Euroopa Keskpank otsustas jätkata intressimäärade tõstmist. Viimastel nädalatel on see kõikunud napilt üle nelja protsendi. Eelmise nädala reedel oli see 4,004 protsenti.

Kuue kuu euribor oli negatiivne kuni möödunud aasta suveni. Viimati oli see nii kõrgel tasemel kui praegu 2008. aasta sügisel.