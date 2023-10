Moldova presidendi sõnul saavutas riik sõltumatuse Vene energiast

Moldova president Maia Sandu ütles, et Chişinău on vabanenud energiasõltuvusest Venemaast.

"Dnestri paremkallas ei osta enam Venemaalt gaasi. Meid ei saa enam gaasiga šantažeerida. Mullu olime olukorras, kus ei teadnud, kas talveks maagaasi järtub, tänavu teame, et meil see on, sest oleme loonud varud ja saame sellest lähtudes riiki maagaasiga varustada," ütles Sandu reedel telekanalile Vocea Basarabiei (Bessarabiei hääl).

Küsimusele Moldovagazi võla auditi kohta Gazpromile, vastas president, et audiitorid tuvastasid 8,6 miljonit dollari suuruse võla.

"Meil on tõendeid: auditi viisid läbi selles valdkonnas tunnustatud rahvusvahelised ettevõtted. Seega võib Moldovagaz maksta Gazpromile 8,6 miljonit dollarit, mitte 700 miljonit dollarit. See, et Gazprom ei tunnista välisauditi tulemusi, on selle mure," ütles president.

Gazpromi sõlmis Moldovagaziga 2021. aasta oktoobris lepingu viieks aastaks. Sellele eelnesid pikad läbirääkimised ja poolte tegevust käsitleva protokolli allkirjastamine.

Moldova asepeaministri Andrei Spînu ja Gazpromi juhi Aleksei Milleri allkirjastatud protokolli kohaselt pidi Moldova auditeerima Moldovagazi võla. Venemaa hinnangul ulatus see 709 miljoni dollarini.

2022. aasta augustis sõlmis Moldova gaasivõla auditi lepingu Norra firmaga Wikborg Rein Advokatfirma AS ja Briti firmaga Forensic Risk Alliance & Co.

Tänavu septembris esitas Moldova energeetikaminister Victor Parlicov auditiaruande Dnestri paremkalda tarbijatele aastatel 1993-2021 tarnitud gaasi võla kohta. Audiitorid ei tuvastanud Moldova 709 miljoni dollari suurust võlga, mida Gazprom nõudis.

Parlicov ütles, et suurem osa võlast ei leidnud kinnitust või ei kuulu täitmisele. Auditi tulemusena pakkus Moldova valitsus gaasivõla korvamiseks Gazpromile 8,6 miljonit dollarit.

Pärast audititulemuse teatavakstegemist teatas Gazprom, et ei nõustu sellega ning hoiatas, et võib gaasitarned täielikult peatada.

Praegu tarnitakse Gazpromi gaasi Transnistriasse umbes 5,7 miljonit kuupmeetrit päevas. Moldova ostab gaasi turult. Riigifirma Energocom on loonud ligi 700 miljoni kuupmeetri suuruse gaasivaru, millest jätkub küttehooaja lõpuni.