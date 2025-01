Moldova kehtestas energiatarbimise piirangud

Moldovas jõustusid 1. jaanuaril valitsuskomisjoni kehtestatud elektritarbimise piirangud, et toime tulla Vene gaasitarnete lõppemisest tingitud energianappusega.

Riikliku eriolukordade komisjoni korralduse kohaselt peavad avalikud ja ärihooned vähendama sisevalgustust vähemalt 30 protsendi võrra, kohustuslikus korras peab tuled välja lülitama tööprotsessiga mitteseotud ruumides, liftid ja eskalaatorid tohivad neis hoonetes töötada ainult väljaspool tipptundi. Töövälisel ajal on plaanis välja lülitada ka igasugune dekoratiiv- ja reklaamvalgustus, välja arvatud juhud, kui ettevõte jätkab samal ajal tegevust.

Elamutes ja muudes hoonetes soovitatakse vältida liftide kasutamist kella 7:00-11:00 ja 18:00-23:00, kuna on oht elektrikatkestuse ajal nendesse kinni jääda.

Energiamahuka tootmisgraafikuga ettevõtted on nüüd kohustatud elektrivõrkude koormuse vähendamiseks energiamahukaid toiminguid tegema ainult väljaspool tipptundi.

Alates 1. jaanuarist suunatakse kogu Moldovas toodetud elektrienergia ainult siseturule. Eksport on võimalik ainult nädalavahetustel ja pühadel, muul ajal on see keelatud.

Riigiettevõte Energocom teatas 1. jaanuaril, et pärast suurema osa Dnestri paremkalda tarbimisest andnud separatistlikus Transnistrias (Dnestri vasakkaldal) asuva gaasiküttel töötava Cuciurgani soojuselektrijaama elektritarnete lõpetamist kaetakse elektripuudus kohaliku tootmise suurendamisega ning impordiga Rumeeniast. Cuciurgani jaam kasutas elektri tootmiseks, millest osa tarniti Moldova valitsuse kontrolli alusele territooriumile, Venemaa gaasi, mille tarned aga aasta lõpus katkesid.

Cuciurgani elektrijaam andis 31. detsembril Moldova elektritarbimisest 31 protsenti, kohalikud soojusjaamad veidi üle 30 protsendi, taastuvelektri jaamadest seitse protsenti. Puuduv 31 protsenti elektrist imporditi Rumeeniast.

Alates 1. jaanuarist on Transnistriast elektri tarnimine ülejäänud Moldovasse täielikult peatatud, kuna Cuciurgani jaamas töötab neljast plokist ainult kaks. Seoses gaasivarustuse lõppemisega viidi jaam üle kivisöele ja see toodab elektrit ainult Transnistria kodutarbijatele ja elutähtsatele ettevõtetele.

Energocomi pressiteenistus teatas, et ettevõte plaanib alates 1. jaanuarist importida Rumeeniast umbes 60 protsenti tarbitavast elektrist, millest suurem osa moodustab Rumeenia OPCOM-i börsilt ostetav energia. OPCOM-ilt on plaanis osta üle 178 000 MWh, mis vastab 39 protsendile nõudlusele ning kahepoolsete lepingute alusel veel 105 000 MWh (23 protsenti nõudlusest).

Vene riiklik gaasifirma Gazprom peatas 1. jaanuaril gaasitarned Transnistriasse. Gazprom põhjendas oma otsust Moldovagazi lepinguliste kohustuste täitmata jätmisega, aga ka sellega, et firmal oli tasumata võlg kogusummas 709 miljonit dollarit.

Gazprom võinuks pärast Ukrainat läbiva gaasitransiidi lõppemist jätkata Moldovale igapäevast gaasi tarnimist Trans-Balkani gaasitoru kaudu, mis läbib Türgit, Bulgaariat, Rumeeniat ja Ukraina Odessa oblastit, kuid ei ole seda teinud.

Moldova võimud hoiatasid, et Moskva tegevus võib Dnestri vasakkaldal esile kutsuda humanitaarkatastroofi. Moldova president Maia Sandu teatas oma valmisolekust anda Transnistriale humanitaarabi – generaatoreid, toitu, ravimeid, kuid tema sõnul keeldus separatistliku piirkonna võim abi vastu võtmast.