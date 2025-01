Moldova peaminister esitas Transnistria taasintegreerimise kava

Moldova peaminister Dorin Recean esitas esmaspäeval kava, kuidas separatistlik Transnistria, mis on Vene gaasitarnete lõppemise järel kriisi langemas, uuesti Chișinău võimu alla tuua.

"Meie eesmärk on riigi taasintegreerimine, mis peaks algama Venemaa vägede väljaviimisega (Transnistriast – toim.) ja võimaldama meil piirkonda korralikult juhtima hakata. Soovime konflikti rahumeelset lahendamist, mis algab vägede väljaviimisega," ütles Recean.

Ta rõhutas, et eesmärk tuua Transnistria tagasi Moldova valitsuse kontrolli alla jääb muutumatuks, seda eriti Venemaa tekitatud kriisi taustal.

Moldova peaministri hinnangul peaks Transnistriast lahkuvaid Vene üksusi asendama sõltumatud rahuvalvajad. Recean selgitas, et taasintegreerimise teine ​​samm oleks rahvusvahelise rahuvalvekontingendi sissetoomine, mille järel riigi põhiseaduslikud võimud saaks hakata seal riigi teenuseid pakkuma.

Valitsusjuht rõhutas, et kuni nende punktide täitmiseni jätkab valitsus taasintegreerimist kaugjuhtimisel, lubades Transnistria elanikel kasutada teistele Moldova kodanikele pakutavaid võimalusi.

"Püüame integreerida [Transnistria elanikke] sotsiaalteenuste struktuuri, oma ärikeskkonda, meie turule, et nad saaksid eksportida oma tooteid Euroopa Liitu ja nii edasi – nagu ka ülejäänud Moldova. Anname endast parima – kui me ka ei saa selles piirkonnas tagada õiguskaitset ega valitsemist, siis meie eesmärk on ikkagi Transnistria täielik ja rahumeelne taasintegreerimine," rääkis Recean.

Venemeelsete võimudega Transnistria on sattunud pärast seda, kui regiooni ei saabu enam Vene maagaasi, majandusraskustesse ning samuti on piiratud elanike energiatarbimist. Ehkki Chisinau on pakkunud Transnistria võimudele abi mujalt Euroopast turuhinnaga gaasi ostmiseks, on Tiraspoli võimud selle võimaluse tagasi lükanud.

Recean ütles esmaspäeva õhtul, et praegust energia- ja humanitaarkriisi Transnistrias püüavad Venemaa võimud kasutada Ukrainale surve avaldamiseks.

"Chișinau pakkus abi, kuid pakkumine lükati tagasi, kuna Venemaal on vaja kunstlikult loodud humanitaarkriisi... Venemaa kontrollib Transnistriat ja nad ei lase kellelgi seda piirkonda aidata," rääkis ta pressikonverentsil. "Venemaa eesmärk on tekitada piirkonnas ebastabiilsust ja mis kõige tähtsam – mõjutada sügisel kavandatud valimisi Moldovas. Nende eesmärk on tuua [Moldovas] võimule venemeelne valitsus, mis lõpuks aitaks neil tugevdada oma sõjalist kohalolekut [Moldovas] ja hiljem seda hooba kasutada ka Ukraina vastu," lisas Moldova peaminister.

Recean alustas oma kõnet, tänades Ukrainat ja selle relvajõude Moldova ja Euroopa kaitsmise eest. Ta rõhutas, et praegune energiakriis Transnistrias on kunstlikult tekitatud, viidates sellele, et piirkonna de facto võimud pole halvenenud olukorrale vaatamata üles näidanud huvi abi vastu võtta.