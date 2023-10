Riik võttis Narva punatanki kaitsjatelt relvaloa ära

Üks kinnipeetu, Stanislav, vaidlustas politsei otsuse kohtus, väites, et politsei pole esitanud ühtegi tõendit, mis kinnitaks tema tegevust, mis ohustaks riigi julgeolekut, kirjutas Põhjarannik.

Tartu halduskohus ütles, et kuna kaebaja peeti politsei poolt kinni massiliste korratuste organiseerimise, ettevalmistamise ning neis osalemise ärahoidmiseks, siis võib ta tulirelva omajana ohustada avalikku korda ja Eesti Vabariigi julgeolekut.

Tartu halduskohus nentis, et mälestusmärgi "Tank T-34" puhul on tegemist Nõukogude okupatsioonivõimu sõjamonumendiga, mis olukorras, kus Venemaa on sõjaliselt tunginud Ukrainasse, on aktiivse terrori sümbol.

Kohus tõdes, et kaebaja kui relvaloa omaja suhtes on põhjendatud kahtlus, et ta võib ohustada Eesti Vabariigi julgeolekut.