Kohila keskkonnahariduse keskus sai uue püsiekspositsiooni

See, et üks omavalitsus on loonud keskkonnahariduse keskuse, on Eestis pigem erand, kuid täpselt nii on juhtunud Raplamaal Kohila vallas. Et paremini mõista meid ümbritsevat loodust, on uus püsiekspositsioon jaotatud nelja ossa.

"Kuna meil on ruumid väikesed, siis me kasutasime ära seinapinda. Ja maast laeni illustratsioonid on loodud kunstnik Maria Välja poolt. Me valisime neli kooslust, mis on väga elurikkad: puisniit, vana loodusmets, raba ja ka jõgi. Nendesse kooslustesse on tegelikult peidetud 71 reaalset liiki, mille abil me saame elurikkust, liikide vahelisi seoseid ja nende liikide olulisust selles koosluses edasi anda nii oma õpilastele kui ka täiskasvanud sihtrühmale," rääkis Kohila keskkonnahariduse keskuse juhataja Irene Volk.

"Meil on elurikkuse põrandamäng, üks neljast mängust, mida on võimalus välja laenutada. Ja mängud on erinevatele vanuseastmetele. Näiteks: tema vastsed on kui väikesed 8 millimeetri pikkused pruunid alligaatorid, täismoonde läbi teinud valmikutel on rohelised, pitsilised tiivad. Siin ta ongi – harilik kiilassilm ja elupaigaks sobib talle hästi koduaed. Ja nii on meil kokku 40 erinevat sellist kettakest," lausus loodus- ja keskkonnahariduse spetsialist Kätri Kaik.

Lisaks põrandamängudele ja stendinäitusele on keskuse käsutuses rändprogrammid "Mikroplastik" ja säästlikku eluviisi käsitlev "Üks samm korraga", mida on Raplamaa inimestele tutvustatud juba veebruarikuust saati.