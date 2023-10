Asepeasekretär: NATO heidutus toimib

Läti ühiskond ei pea muretsema oma teenistuste suutlikkuse pärast Venemaa vaenutegevusele vastu seista, sest need tulevad oma ülesannetega väga hästi toime, ütles NATO luure- ja julgeolekuküsimuste asepeasekretär David Cattler Riia konverentsil usutluses agentuurile LETA. Cattleri sõnul mõtleb NATO seda sõna-sõnalt, kui ütleb, et on valmis kaitsma alliansi iga ruutsentimeetrit.

"Kui peaksin pöörduma Läti avalikkuse poole, rõhutaksin, et olete täiesti võimelised kõigele sellele vastu astuma, teie teenistused ei tõrju mitte ainult Venemaa kahjustustegevust, vaid aitavad ka Põhja-Atlandi alliansil ja liitlastel rakendada vastumeetmeid Venemaa luure ja mis tahes teise Läti ja tema liitlaste julgeolekut kahjustada sooviva riigi tegevuse vastu," ütles Cattler.

Ta ütles, et on kohtunud Läti luure- ja julgeolekuteenistuste esindajatega ning suhtub neisse suure austusega.

"Ma võin Läti inimestele väga selgelt öelda, et olete mitte ainult võimelised Venemaa ohuga toime tulema, vaid tulete sellega väga hästi toime," ütles Cattler.

"Muretsemiseks on muidugi põhjust, kuid julgustan teid uskuma, et teie riik on võimeline enda kaitsmiseks tegema kõik, mis on vajalik, ja see toimub juba iga päev," lisas ta.

Asepeasekretär rõhutas, et Põhja-Atlandi allianss on viimastel aastatel palju ära teinud, et saaks kindlalt öelda, et on võimeline kaitsma oma ala iga ruutsentimeetrit.

Läti piiri kui NATO idapiiri kaitsmisest rääkides märkis Cattler, et viimastel aastatel, eriti pärast Varssavi tippkohtumist, on allianss oma väge Baltimaades oluliselt suurendanud, kõigil riikidel on oma lahingurühmad, et tugevdada reageerimisvõimet ja lühendada reageerimisaega ning see on väga märgatav.

"Mis puudutab minu otsest tegevusvaldkonda – luuret ja julgeolekut –, siis see on elav teabevahetus ja koostöö, sest piiril olevate riskide ja muredega ei pea tegelema mitte ainult Läti, vaid ta võib loota 30 teise riigi abile. On väga oluline, et kui iga riik teeks otsused oma piiri tugevdamiseks, näiteks ehitaks piiritara või suurendaks sõjaväepatrullide hulka, siis selles protsessis osalevate riikide vahel on suur sünergia, näiteks Poolaga. Kui riigid rakendavad oma meetmed kohapeal, tugevdab see kogu alliansi kollektiivkaitset," ütles Cattler.

Ta eitas spekulatsioone, et NATO kavatses väidetavalt Vene väe sissetungi korral lubada selle osale Balti riikide alast ja seejärel välja tõrjuda.

"Vaadake viimase seitsme aasta otsuseid ja meetmeid – suurenenud kohalolek idas, eriti kirdes ja fookustatud kohalolek kagus, mis on koostöös siin paiknevate lahingurühmadega pidevalt suurendanud õhupatrulle. Need lahingurühmad on Madridis langetatud ja Vilniuses tugevdatud otsuste tulemus. Näeme rohkem sõdureid, rohkem lennukeid, rohkem laevu, seega oleme oma võimeid oluliselt laiendanud. Riikide jaoks, kus lahingugruppe võõrustatakse, nagu Läti, tähendab see kiiremat reageerimisaega ja kõrgemat valmisolekutaset ning palju suurema heidutus- ja kaitsevõimega üksuste kohalolekut. Seega võin suure kindlusega öelda, et NATO on teinud suurepärast tööd nende plaanide väljatöötamisel, mille riigijuhid Vilniuses heaks kiitsid ja mida nüüd ellu viiakse," ütles Cattler.

"Heidutus toimib. Kui Põhja-Atlandi allianss ütleb, et oleme valmis kaitsma NATO ala iga ruutsentimeetrit, siis mõtleme seda sõna-sõnalt. Ja see on suurepärane heidutus. Tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et sõja algusest peale ei ole me näinud ühtki tahtlikku rünnakut meie liitlaste alale Venemaalt. Arvan, et see on heidutuse toimimise kohta parim tõend," ütles NATO asepeasekretär.