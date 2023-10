Rutte ei välistanud kandideerimist NATO peasekretäriks

NATO peasekretäri ametikoht on "väga huvitav", ütles Rutte.

Hollandi staažikaim peaminister Rutte teatas juba juulis, et lahkub pärast järgmisi üldvalimisi riigisisesest poliitikast. Laupäeval ütles Rutte, et NATO peasekretäriks olemine tähendab, et "saab siiski edasi panustada", vahendas Politico.

Rutte poolteist aastat ametis olnud koalitsioonivalitsus lagunes suvel migrantide voolu ohjeldamise meetmete tõttu.

Rutte on juhtinud alates 2010. aastat nelja koalitsioonivalitsust. Ta on lubanud jääda valitsusjuhi kohusetäitjaks kuni uute valimisteni. Hollandis toimuvad novembris parlamendivalimised.

Norra endine peaminister Jens Stoltenberg on allianssi juhtinud alates 2014. aastast.

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on NATO liikmesriigid püüdnud edutult leida Stoltenbergile sobivat mantlipärijat. NATO pikendas suvel Stoltenbergi ametiaega 2024. aasta oktoobrini.