Tsahkna: tähtis on, et Iisraeli-Hamasi sõda ei laieneks kogu regiooni

Hamasi eesmärk on sõja totaalne eskalatsioon, kuid on tähtis, et see nii ei juhtuks, ütles välisminister Margus Tsahkna "Ringvaates".

Tsahkna ütles saates, et Hamas pommitab Iisraeli pidevalt ja olukord on väga hull.

"Tähtis on see, et see ei eskaleeruks kogu regioonis toimuvaks sõjaks, täiemõõduliseks sõjaks, mis on siis juba täiesti kontrolli alt väljas," ütles minister.

Ta tõdes, et ka erinevad sõnavõtud aga valavad õli tulle ja laiendavad konflikti religioonide vahelisteks konfliktideks.

"Üks on see, mis toimub Gazas, Iisraelis ja mis toimub Hamasi poolt. Aga teine on see, et me näeme ju meeleavaldusi üle maailma, Euroopas, igal pool. See on selline teema, mis pole enam militaarne konflikt kuskil, vaid see puudutab erinevaid kultuure, religioone, kutsub inimesi seisma oma õiguste eest ja võitlema kellegi vastu ja see on väga suure skaalaga," rääkis Tsahkna.

"Hamasi eesmärk on saavutada totaalne eskalatsioon. Üle maailma," sõnas ta.

Tsahkna sõnul tõi Eesti eelmisel nädalal piirkonnast ära Eesti kodanikud, kes soovisid sealt lahkuda. Välisministeeriumi andmetel on aga Iisraelis umbes 900 Eesti kodakondsusega inimest, kes seal elavad. Ministeerium on nendega võimalikult palju ühenduses ja küsib, millal nad soovivad Eestisse tulla.