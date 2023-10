Eesti kaitseväelaste tegutsemisalal Iraagis on seni rahulik

Eestlaste kontingendi põhiosa Estcoy 19 asub Põhja-Iraagis Erbilis, mis on Iraagi kurdi ala pealinn, oluline ühenduspunkt Mosuli ja Bagdadi vahel. Erbilis asub rahvusvaheline lennuväli.

Seoses sõjaga Gazas on ka eestlaste vastutusalal kehtestatud kõrgendatud julgeolekumeetmed, ütles oktoobris vahetunud Eesti kontingendi vanem Vladimir Kolotõgin.

"Tegelikult meie kontingent on juba eelmisest rotatsioonist – näiteks, kui me liigume välja võtmeisikute turvamiseks, meil oli alati lahinguvarustus oli kaasas, automaadid olid kaasas. Needsamad meetmed on ka praegu. Lisaks on nüüd ka baasis isakohustused – mis peab olema seljas ja kui kiiresti kuhu peab reageerima," lausus Kolotõgin.

Scoutspataljoni baasil moodustatud Estcoy 19 julgestab baasi, täidab kiirreageerimisülesandeid ning saadab isikuid, peamiselt nõustajaid. Gaza kriisi algusest alates on USA baasid Iraagis ja Süürias saanud raketitabamusi. Kolotõgin ütles, et Erbil on suhteliselt rahulik piirkond Lähis-Idas.

"Me igapäevaselt väga põhjalikult analüüsime siin olukorda. Ja kui oleks mingi indikatsioon, et ka meie vägede pihta oleks sellised rünnakud võimalikud, me kindlasti rakendaks veel rohkem meetmeid. Ehk kui mul oleks valida teist korda, kuhu tulla, siis Erbil oleks see koht, kuhu ma tuleks," lausus Kolotõgin.

Iraagis USA juhitava operatsiooniga Sisemine Otsustavus ühines Eesti 2016. aastal. Aprillist alates osaleb Eesti kompaniiga ehk veidi rohkem kui 100 sõduriga.