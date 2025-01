Iraaki suunduv Estcoy-22 testis oma valmisolekut sõjaliseks operatsiooniks

Tallinna linnahalli katusel maandus liitlaste helikopter Black Hawk, mille pardal terve hulk kaitseväelasi. Olukord tundus äärmiselt tõsine, kuid tegelikult oli tegu õppusega.

Õppus käis kindla stsenaariumi järgi, mille eesmärk oli tagada tähtsate inimeste julgeolek.

"Me harjutasime nõuandjate visiiti ühele üritusele, kus kadetid lõpetasid. Alati me üritame need üritused teha äärmuslikuks, nagu antud juhul täna. Ehk siis toimus tulevahetus," selgitas Estcoy-22 kompanii ülem kapten Mart Voolaid.

Järgmine olukord lavastati Lilleküla staadionil, mis pidi olema ühe välisriigi relvastatud üksuse hoone. Sõjalistel nõustajatel oli seal koosolek. Hoone reeglid olid aga lõdvad, kohalikud käisid sisse-välja, mõnel kaasas relvad.

"Silmad-kõrvad peavad olema igal pool väljas, et kui kuskil midagi kahtlast toimub, siis see ei tohi jääda registreerimata ja sellele tuleb adekvaatselt reageerida," ütles Estcoy-22 teabeohvitser kapten Andres Lember.

Mingil hetkel läks asi hapuks – toimus tulevahetus ja üks nõustaja sai vigastada.

Tegemist oli viimaste harjutustega enne seda, kui peamiselt Scoutspataljoni A-soomusjalaväekompanii põhjal moodustatud Estcoy-22 suundub veebruaris sõjalisele operatsioonile Iraaki. Seal saabki nende põhiülesandeks isikukaitse, mis on kompanii ülema Voolaiu sõnul midagi uut.

"Kui me nüüd vaatame, kuidas sõdurid käituvad, siis me oleme harjunud toimetama metsas ja orienteeritud vastasele. Eks need uued tantsusammud me oleme selgeks saanud, nüüd peame õppima veel õõtsuma selle rütmi käigus," rääkis kapten.

Väljaõppega on peale linnakeskkonna taktikaliste tegevuste ja julgestamise lihvitud ka erinevatest käsitulirelvadest laskmist, esmaabi andmist ja tulekontakti sattumise toiminguid.