Vučic saatis parlamendi laiali ja kuulutas välja ennetähtaegsed valimised

"Elame raskel ajal, käimas on globaalsete väljakutsete, konfliktide aeg. On vaja, et oleksime kõik ühtsed Serbia Vabariigi rahvuslike huvide ja riiklike huvide kaitsmisel," rääkis Vučic.

17. detsembril toimuvad parlamendivalimised langevad kokku kohalike valimistega. Siis toimuvad kohalikud valimised ka Belgradis, vahendas The Guardian.

Vaatlejad leiavad, et Vučic üritab oma võimu kindlustada. Samal ajal üritab Vučic normaliseerida suhteid Kosovoga, mida Belgrad peab oma lõunaprovintsiks. Kosovo ja Serbia süüdistavad teineteist relvastatud kokkupõrkes Põhja-Kosovos.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen külastas teisipäeval Belgradi. Ta ütles, et Serbia ja Kosovo peavad suurendama jõupingutusi suhete normaliseerimiseks, kui nad soovivad EL-iga ühineda.

Viimased parlamendivalimised toimusid Serbias 2022. aastal. Valimised võitis Vučici kodupartei SNS. Analüütikud leiavad, et Vučic tahab ennetähtaegsete valimiste korraldamisega oma toetust suurendada. Pärast mais toimunud rahutusi on SNS-i toetus langenud.

Viimased küsitlused näitavad, et SNS-i juhitav koalitsioon saaks umbes 44 protsenti häältest. Marurahvuslikud ja venemeelsed parteid koguksid 11 protsenti häältest.

Vučic astus mais SNS-i juhi kohalt tagasi, kuid omab siiski endiselt erakonna üle suurt mõjuvõimu. Kriitikud süüdistavad Vučicit valimispettuses, vägivallas, korruptsioonis ja sõnavabaduse lämmatamises.