Õpetajate palgaläbirääkimised lükkusid edasi

Ministeeriumi asekantsler Liina Põld ütles, et seadusest tulenevalt on munitsipaal-, riigi- ja erakoolide pidajad ehk kohalikud omavalitsused kohustatud osalema õpetaja töötasu alammäära läbirääkimistel ehk koolipidajal on vastutus õpetaja töötasu kokkuleppimisel ja hilisemal rakendamisel.

"Ministeerium saatis 24. oktoobril kohalikele omavalitsustele kirja, kus palub neil saata oma volitatud esindaja läbirääkimistele. Kuna volitus nõuab valdavalt volikogu otsust, siis peavad omavalitsused esitama oma volitatud esindajad 8. novembril. Läbirääkimised jätkuvad kohe pärast volituste saabumist 10. novembril," sõnas Põld.

Eesti Haridustöötajate Liit ei ole nõus liiga väikse palgatõusulubadusega järgmisel aastal ja on pöördunud riikliku lepitaja poole, et arutada võimalikke lahendusi, millest üheks on ka üldstreik.

Haridustöötajad on nõus streigi ära jätma, kui õpetajate alampalk tõuseb järgmisel aastal kaheksa protsenti või ka vähem, kui lepitakse lisaks kokku konkreetne palgatõus järgmisteks aastateks. Läbirääkimised riikliku lepitajaga on haridustöötajatel, haridusministril ja kohalikel omavalitsustel pooleli. Haridustöötajate streik saaks toimuda kõige varem novembri eelviimasel nädalal.