Tallinn ei välista Linnahalli täielikku lammutamist

Tallinna linnavalitsus algatab Tallinna Linnahalli ja seda ümbritseva mereala visiooni tutvustusega diskussiooni ala tuleviku üle, ütles linnapea Mihhail Kõlvart. Milline visioon käiku läheb, otsustab avaliku arutelu kõrval ka linna tulevane äripartner, keda praeguse seisuga veel otsitakse.

Sellest, mis tänasest Linnahallist saab, pole ka linnasüsteemis ühtset arusaama, tunnistas linnapea. Tallinna strateegiakeskuse visioonides on Linnahalli asemel nn uus Linnahall, millel oli tänase Linnahalliga sarnane katusel jalutamise ja mere vaatamise võimalus, kuid muus osas oli hoone praegusest Linnahallist visuaalselt oluliselt erinev.

Kõlvarti sõnul on Linnahalli puhul püütud leida lahendusi palju aastaid. Ta tunnistas, et praegune Linnahall pärsib ligipääsu merele.

"Linnahalli taastamine on muutumas ebaraalseks, uus Linnahall on kas rekonstrueeritud vana või täiesti uus, ja see on diskussiooni kõige kriitilisem punkt," ütles linnapea. Linnahalli tervikuna taastada pole võimalik, see on Kõlvarti sõnul juba täna teada. Samaks jääb kindlasti Linnahalli senine väärtusepõhine eesmärk: linna avatus merele.

Kõlvart: munitsipaalmaju alale ei tule

Ülejäänud alale tulevad avalikud hooned, nagu näiteks raamatukogu, kuid muus osas kerkivad Linnahalli ümbritsevale alale ärihooned ja elumajad, mida raamistavad rohe- ja sinikoridorid, kuid ka poolavalikud õuealad. Kõlvarti sõnul pole võimalik rajada alale aga munitsipaalelumaju ja kõik elamu- ja äripinnad hakkavad kuuluma arendajale.

Kogu investeeringu väärtus on 330 miljonit ja see plaanitakse testada 2035. aastaks.

Linnahalli-ala visiooni tutvustusel viibis ka hoone arhitekt Raine Karp, kes ütles, et kui Linnahall maha võtta, siis täiel määral. "Kui teete sinna uue asjanduse, siis tehke plats puhtaks," sõnas Karp. Kuna linnapea oli korduvalt rõhutanud, et ala planeering peaks avama linna merele, märkis Karp, et senised mereäärsed planeeringud, nagu Admiraliteedi basseini äärne kvartal ja Kalaranna arendus, seda ei tee. "Seal on kaasaegne Lasnamäe, kus merd ei näegi," sõnas arhitekt.

Mis puudutab Linnahalli-ala kui linna poolt välja käidud uut linnakeskust, ütles Karp, et Tallinn pole London ega Pariis, vaid siin elavad kodusistuvad inimesed, ja piirkond jääb teatud ajal aastast inimtühjaks.

1980. aastal valminud Tallinna Linnahall on muinsuskaitse objekt, millele on seatud olulised piirangud.