Kehva saagi tõttu jääb mõnel veinitalul viinamarjavein villimata

Kuna tänavune kevadine külm rikkus Kagu-Eestis viinamarjakasvatajate saagi, siis tuleb jätta paljudel veinitaludel käesoleva aastakäigu viinamarjaveini villimine vahele ning loota, et järgmisel aastal on marjasaak parem.

Võrumaal Uue-Saaluse veinitalus selle aasta viinamarjasaagiga rahul ei olda ja seetõttu toodetakse sellel aastal vaid puuvilja- ja marjaveine.

"Saak on tänavu olnud ääretult kehv ja seda seoses kevadiste külmadega ja ka sellega, et linnud on olnud väga näljased ja aplad. Me olemegi spetsialiseerunud rohkem puuvilja- ja marjaveini tootmisele ja need moodustavad meie toodangust julgelt kolm neljandikku, nii et viinamarjavein on selline rariteet, aga meil on õnneks võtta veel eelmise aasta veine," rääkis Uue-Saaluse veinitalu perenaine Maris Kivistik.

Selleks aga, et järgmisel aastal taimed vilja kannaksid, tuleb nad juba sügisel ette valmistada.

"Tegelikult on jõudnud sügistööde aeg kätte, nädal aega peale lehtede langemist on paras aeg hakata tegelema sügislõikusega, et taime järgmiseks aastaks ettevalmistada," ütles Kõivsaare talu peremees Mati Kivistik.

Räpina Aiandukooli kauaaegse õpetaja ja viinamarjakasvataja Jaan Kivistiku sõnul tuleb aednikel olla kannatlik ja välja selgitada, millised viinamarjasordid meie kliimas kõige paremini vastu peavad ja saaki annavad.

"Tänavu suvel ma ei märganud taimedel eriti palju haigusi, mis meid on kimbutanud palju aastaid. Meil on jahukaste ja ebajahukaste niisugused ohtlikud haigused, mida tänavu peaaegu ei olnud ja sellepärast on lehestik siiamaani viinapuudel enamasti alles ja sügiskülmad ei ole ka lehestikku hävitanud. Aga hästi on võrsed küpsenud ja seetõttu on lootust järgmisel aastal heaks saagiks," rääkis ta.