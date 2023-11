Värske eelnõu võib-olla lubab nutiseadmes hääletada

Justiitsministeerium saatis valitsusele seaduseelnõu, mille tekstis ega seletuskirjas ei mainita m-valimisi kordagi. Ometi kinnitavad ministrid, et kui riigikogu seadusemuudatuse kinnitab, on alus nutiseadmes hääletamiseks loodud. Justiitsministri sõnul on see alus juba praegu olemas.

Septembris tutvustas justiitsminister Kalle Laanet (Reformierakond) seaduseelnõu, kus oli muuhulgas lühike kuid põhimõtteline lause: "Valijarakendus ja hääle kontrollrakendus luuakse levinumatele operatsioonisüsteemidele." Eelnõu seletuskirjas märkis ministeerium, et niimoodi muutub elektroonilise hääletamise regulatsioon tehnoloogianeutraalseks ja tekib õiguslik valmisolek selleks, et edaspidi võiks hääletada ka nutiseadmes.

Seletuskirjas kirjeldati pikalt ka m-valimiste kasusid ja riske. Muuhulgas mainiti, et valimisaktiivsus võib 0,8 kuni 2,6 protsendipunkti võrra tõusta ja et valimiste korraldajal pole enam valimisrakenduse üle täielikku kontrolli.

Paar kuud kestnud arutelu järel saatis justiitsminister Kalle Laanet eelnõu valitsusse. Dokumendile kaasa pandud kooskõlastustabelis seisab: "Käesolevas eelnõus ei kavandata muudatusi nutiseadmega hääletamise kasutusele võtmiseks. Need muudatused tehakse edasiste õigusloomeliste algatuste raames." Ka eelnõu seletuskirjas ei mainita enam nutiseadmega hääletamist.

Eelnõu mõte ei muutunud

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200), kes nutiseadmega hääletamist eest veab, kinnitas samas, et eelnõu ambitsioon paari kuuga ei muutunud. "Me oleme sellega selles mõttes rahul, et ta tegelikult tagab võimalused viia m-valimised läbi aga ta ei sätesta seda nii-öelda expressis verbis [sõnaselgelt – toim]."

Eelnõu tekstist leiabki punkti, kus on kirjas: "Valijarakendus luuakse levinumatele operatsioonisüsteemidele ja hääle kontrollrakendus levinumatele mobiilseadmete operatsioonisüsteemidele. Operatsioonisüsteemid, millele rakendused luuakse, määrab riigi valimisteenistus kindlaks enne iga valimist."

Tiit Riisalo Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

"Arvutiga hääletamise jaoks on meil see rakendus olemas," sõnas Riisalo. "Ja nüüd on meil võimalus tulenevalt loodetavasti varsti jõustuvast uuest seadusest luua need rakendused ka operatsioonisüsteemidele, mida kasutatakse mobiiltelefonis ja see võimaldab nutiseadmega hääletamist."

Laanet: reaalsus muutus

Justiitsminister Kalle Laanet märkis esialgu, et reaalsus on eelnõu kahe versiooni loomise vahel muutunud. Ta rõhutas, et eelnõu peamine põhjus on algusest peale olnud elektroonilise hääletamise reeglistiku korrastamine.

"Sinna oli mõte siis kokku kirjutada ka m-valimiste võimalikkus. Aga nagu me meediast oleme lugenud, siis m-valimiste osas oli riigi valimiskomisjon kriitiline ja tõi välja hulgalisti riske," selgitas Laanet.

"Siis me eraldasime kaks asja, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tegeleks m-valimiste tehnoloogiaga ja selle ettevalmistamisega sellisesse vormi, et kõik osapooled oleks rahul ja riskid maandatud. Aga see, mis puudutab konkreetselt elektroonilise hääletamise reeglistiku korrastamist, sellega me otsustasime edasi liikuda valitsusse," lisas Laanet.

Seejärel aga ütleb ka Laanet, et eelnõu annab ühtse raami kõigile elektroonilise hääletamise vormidele.

"On see siis lauaarvuti või sülearvuti," loetles justiitsminister. "Ja kui päeva lõpuks öeldakse, et mobiiltelefoniga on võimalik hääletada riskivabalt, siis põhimõtteliselt ei pea eraldi tegema sellist asja, nagu m-valimiste seadus vaid elektroonilise hääletamise seaduse punktid katavad selle ära. Aga kui teatud juristid arvavad, et õigusselguse seisukohalt on vaja seda veel täpsustada, siis tuleks seda arutada," märkis Laanet ja lisas, et printsiibis on Tiit Riisalol õigus.

Kalle Laanet Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Miks seletuskirjas enam m-valimisi ei mainita?

Nii Kalle Laanet kui ka Tiit Riisalo kinnitasid, et kui riigikogu eelnõu seaduseks hääletab, saab valimisteenistus õiguse öelda, millise seadme kaudu võib valimistel osaleda.

"Kõikide asjadega saab edasi liikuda samm-sammult," selgitas Riisalo ja märkis, et m-valimisi aitab edendada pikaaegne kogemus e-valimistega. "Kui paralleelselt liigub ka tehnoloogia edasi, siis see sõnastus annab meile tulevikus võimaluse neid võimalusi veelgi laiendada."

Niisiis ei toimunud eelnõu kahe versiooni vahel sisulist muutust. Küll aga muutus oluliselt eelnõu seletuskiri, kust nutiseadmega hääletamise mõjuanalüüs ja riskihinnangud välja võeti. Miks seda tehti, ei osanud eelnõu esitaja Kalle Laanet öelda ning soovitas pöörduda ministeeriumi ametnike poole.

"Minister, tunnistan, ei loe ühtegi seaduseelnõu seletuskirja otsast lõpuni. Kuigi inimesed võivad arvata, et minister teeb seda. Võib-olla peaks tegema aga ma kahjuks ei jõua seda teha," tõdes Laanet.

On veel ebaselge, kas europarlamendi valimistel saab m-valida

Ka seaduse tänane tekst ei maini ühtegi konkreetset seadet, ei mobiiltelefoni ega arvutit. Nii-siis astus Laanet veel sammu edasi ja märkis, et tegelikult võiks nutiseadmega hääletada ka praeguse seaduse järgi.

"Meie justiitsministeeriumi ametnikud olid sellele arvamusel, et seda ei ole vaja eraldi reguleerida juba tollel hetkel, kui seaduseelnõu hakati ette valmistama," sõnas Laanet. "Ma isegi ei oska seda täpselt öelda, miks majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tahtis, et see oleks reguleeritud selles seaduses veel põhjalikumalt."

Ehk justiitsministeeriumi hinnangul andis riigikogu loa m-valimisteks juba palju aastaid tagasi – siis kui esimest korda e-valimiste üle otsustati.

Tiit Riisalo ootab siiski seadusemuudatust ja loodab, et järgmise aasta europarlamendi valimistel õnnestub esimest korda nutiseadmes hääletada. "Tehnoloogilise poole valmisoleku me kindlasti seame valmis," sõnas Riisalo.

Kalle Laaneti sõnul tuleks m-valimiste tehnoloogilisi riske veel hinnata ja maandada. "Et me ei paneks tervikuna kogu elektroonilist valimist kahtluse alla," märkis Laanet.