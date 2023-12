Mobiiliga saab esimest korda hääletada ilmselt 2025. aasta valimistel

Majandusminister Tiit Riisalo (Eesti 200) ütles, et tehniliselt on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning riigi infosüsteemi amet jõudnud mobiiliga hääletamise ettevalmistusega nii kaugele, et seda saaks kevadel rakendada. Graafikust on maha jäänud õiguslik pool.

"Mäletatavasti riigikohus palus täpsustada e-valimiste temaatikat ja m-valimised on e-valimiste alaliik, uus meetod selleks. Koostöös justiitsministeeriumiga oleme selle ettevalmistanud, mis selle õigusselguse annab. Aga õigusloome tempodega on meil praegu nagu on," rääkis Riisalo.

Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe ütles, et mobiiliga hääletamist võib tõenäoliselt rakendada 2025. aastal toimuvatel kohalike volikogude valimistel.

"Selge, et järgmisteks valimisteks ei jõua mobiiliga hääletamist rakendada. Selles mõttes meie läheme siis valimistele selle sama süsteemiga, mis meil praegu on," ütles Koitmäe.

On tava, et valimistega seotud seadused peaksid olema vastu võetud vähemalt pool aastat enne valimisi. Euroopa Parlamendi valimispäev on tuleva aasta 9. juuni. Eelnõu, mis peaks olema juba vastu võetud, on praegu riigikogus esimesel lugemisel. Millal riigikogu seaduse võiks vastu võtta, ei osanud justiitsminister Kalle Laanet (RE) prognoosida.

"Eks see sõltub ikka sellest, mis siin majas toimub, seda ennustada on ülimalt keeruline. Aga ma arvan, et täna, kus on esimene lugemine suures saalis, on kindlasti teatud maamärk, kuidas see protsess võiks edasi minna," ütles Laanet.

Võib oletada, et kergelt selle seaduse menetlemine ei lähe. Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees, EKRE fraktsiooni kuuluv Jaak Valge ütles, et elektroonilise hääletusega on rohkem probleeme kui ühe seadusega lahendada jõuaks.

"Ega siin ei ole muud varianti, kui seda radikaalselt parandada ja teha usaldusväärseks ja ainult selisel juhul võiks e-hääletust uuesti rakendada. Aga see m-hääletuse võimaluse loomine praegu teeb selle katkise mootoriga auto mootori veelgi katkisemaks," sõnas Valge.