"AK. Nädal" uuris, milline on hea tehisvalgustus

Mida rohkem talve poole, seda pimedamaks ja sombusemaks ilm muutub. Hästi valgustatud linnaruumis võib ka pimedal ajal olla mõnus aega veeta. Aga milline on hea valgusdisain ja millal võib sellest saada valgusreostus?

"Hea valgusdisain on kindlasti see, mida me üldjuhul ei pruugi alati tähele panna, mida me ei näe, sest kui midagi on halvasti, siis see püüab alati meie pilku. Eriti, kui ere valgus kuskile peale paistab, silma paistab, hakkame seda kohe nägema ja valgusdisain ongi see, mis arvestab erinevaid aspekte, erinevaid kihte," rääkis valgustusdisainer Marko Kuusik.

Kuusik on arhitektuurse valgustuse disainer, kelle töö eesmärk on luua selline valgustus, mis tundub loomulik, muudab vajaliku nähtavaks ja turvaliseks, aga loob ka meeldiva keskkonna.

Tehisvalgus ei ole sama mis päevavalgus. Kui tehislikku valgustust on liiga palju, muutub see müraks.

"Valgusmüra ja reostus ongi see valgus, mis tekitab meis ebamugavust ja mis häirib kedagi. Me võime ka Tallinnas ringi vaadata – Tallinna sadam on nendele, kes seal töötavad, tõenäoliselt vajalik, aga kogu linnakeskkonnale, ülejäänud elanikele, loodusele ei ole see ilmselt vajalik ja see tegelikult väga suuresti mõjutab nii Tallinna linna panoraamvaadet kui ka elanikke," lausus Kuusik.

Tegelikult on hea tava see, et kui me valgustame enda kinnistut või avalikku linnaruumi, siis me ei tohiks häirida selle valgusega naabreid. Kui me tahame endal majaesist valgustada, siis ei pea naabri hoov olema valge, lisas ta.

Kuusiku sõnul ongi tema ülesanne leida sobiv tasakaal pimeduse ja valgustuse vahel.

"Kindlasti me ei sooviks olla pimedas, me ei peaks enam keskajal elama. Aga see ongi küsimus, kui palju seda on. Me ei pea valgustama üleliigselt, mitte liiga eredalt, et anda maitsekalt, tasakaalukalt seda valgust," ütles ta.

Kui me valgust õhtusel ajal liiga eredalt anname, siis me muudame inimeste tsirkadiaanrütmi, mis põhjustab ühelt poolt unehäireid, teiselt poolt võib see hakata ka tervisehäireid põhjustama, lisas ta.

Sügisel ja talvel on päevavalgust liiga vähe, tehisvalgust liiga palju. Mõlemad mõjutavad inimese enesetunnet, tekitavad väsimust ja samas vähendavad une kvaliteeti. Sellega, et valguse vajadus inimese kehas tasakaalu viia, tegeleb valgusteraapia.

"Sesoonvalgusravi on eriline valgusraviliik, kus kasutatakse spetsiaalseid lampe ja luuakse eriline kunstpäikesevalgus, mille abil saab normaliseerida inimese bioloogilise ööpäeva rütmi. Selline protseduur sobib inimestele, kes tunnevad sügistalveperioodil jõuetust, nõrkust, väsimust või neil tekib sesoonne depressioon," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla füsioterapeut Jevgenia Pissarenkova.