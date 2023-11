Terras: kui Ukraina sõja kaotab, tuleb kolmas maailmasõda samm-sammult lähemale

Ukraina vajab lääneriikidelt rohkem ja uuemat tehnoloogiat, just nagu ütles Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi, ütles "Ukraina stuudios" Euroopa Parlamendi saadik Riho Terras, lisades, et vastasel juhul kaotab Ukraina sõja ning Putini Venemaa muutub senisest veel ohtlikumaks.

Zalužnõi ütles hiljuti usutluses The Economistile, et Ukraina vajab võitmiseks põhimõtteliselt uut tehnoloogiat, sest olukord rindel on jõudnud ummikusse.

"Nagu esimese maailmasõja ajal, oleme jõudnud tehnoloogilises arengus tasemele, mis seab meid ummikusse," ütles Zalužnõi, lisades, et ummikseisust väljumine nõuab tohutut tehnoloogilist hüpet.

Terrase sõnul näitavad viimaste nädalate sündmused rinnetel tõesti, et Ukraina jaoks seal midagi rõõmustavat pole: Venemaa rünnakut idarindel muutuvad aina ägedamaks ning Ukraina väed, mis küll vastu peavad, on tugeva surve all ning vägedes on lahinguväsimus.

Terras märkis et lääneriigid on end petnud, mõeldes, et Ukrainat on ju pidevalt ja piisavalt sõjaliselt aidatud.

"Aga need numbrid on väga väikesed võrreldes sellega, mida tegelikult Ukrainal vaja on. Vastupealetungi oodati, aga samal ajal jõuduis lääne abi väga pikalt kohale. Seda ei suudetud seetõttu kohe rakendada ja Vene okupantidel oli võimalik end maasse sisse kaevata, teha sinna tohutud miiniväljad," lausus ta.

Terras lisas, et USA antud abi on olnud küll suur, kuid maailma suurim majandus ja sõjaline jõud suudaks anda palju rohkem.

Kui Ukrainale ei anta rohkem, uuemat ja kvaliteetsemat sõjatehnoloogiat, siis Ukraina seda sõda võita ei suuda, lausus Terras.

"Ma ei näe muud võimalust, kui Ukrainal ei teki tehnoloogilist üleolekut /.../ Ma olen kindel, et läänel tuleb pingutada enda relvatööstuse suuremahulisemaks käivitamiseks. Tuleb hakata relvatööstuses tootma rohkem ja kvaliteeti suurendada. Kui me seda ei tee, on see sõda kaotatud ja samm-sammult tuleb lähemale kolmas maailmasõda," ütles ta.

Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand märkis, et Ukrainat tuleb lisaks hoida päevakorral, eriti nüüd, kui lääneriikide pilgud on pööratud Gaza sektoris toimuvale.

"Ukraina on uudistopist kadunud, räägitakse Hamasist, Iisraelist, Gazast ja see teeb muret. Sõjaväsimus on tekkinud nagunii. Aga see ei tohi hakata domineerima. See, et Ursula von der Leyen külastas Ukrainat, on väga oluline. Olen vaadanud ka Ukraina presidenti kõnelemas ja ta on väsinud. Ja praeguses raskes olukorras vajavad nad toetust rohkem kui varem," lausus Kaljurand.

Terrase sõnul on Hamasi ja Iisraeli vahel toimuv osa suuremast mängust ning see sobib nii Venemaale kui ka tema liitlastele: Iraanile, Hiinale, Põhja-Koreale.

"Ma usun, et Venemaa käsi on Lähis-Ida konfliktis selgelt sees," nentis ta.

Terrase sõnul tuleb endiselt teha Lääne-Euroopa inimestele selgitustööd, et Ukraina kaotusele järgneksid järgmised sõjad.

Kaljurand tõi välja, et praegu, kui Euroopa Parlamendis arutatakse euroliidu järgmise aasta eelarvet, on Ukraina järgmise abipaketi arutelud takerdunud.