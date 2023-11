Narvas valmis transiiditee, kuid transiiti enam pole

Narvas sai valmis viie kilomeetri pikkune linna läbiv transiiditee. Tänavate läbilaskevõimet suurendati pea kolm korda, et piirile suunduvad veokid ummikuid ei tekitaks. Ehituse lõppedes selgus, et transiiti enam pole ning ka kohalikud elanikud püüavad valgusfoore täis pikitud tänavaid vältida.

Rahu ja Kerese tänava transiiditee rekonstrueerimisest sai läbi aegade suurim Narva tee-ehitusprojekt. Teekatte vahetusele, ristmike ning uue turboringristmiku ehitamiseks kulus üle kahe aasta ja 15 miljonit eurot. Kõik selleks, et piirilt ja piirile suunduvad autovood sujuvalt ja ohutult linna läbiksid. Nüüd on tee lõpuks valmis, kuid sõitjaid napib.

"Me loodame, et sõjad ja muud olukorrad saavad lähiajal ka lõppenuks ja meie transiidiliiklus ja naabritega suhted paranevad," ütles Narva arenduse- ja ökonoomikaameti vanemspetsialist Erki Kõlli.

Piiriliikluse taastumiseni võiksid uuest teest mõnu tunda kohalikud elanikud, kuid ka nemad püüavad transiiditeest kõrvale hoida.

"Põhjus on valgusfooride rohkuses. Ma saan aru, et projekteerides pandi rõhk transiidiliiklusele, kuid täna on transiit surnud. Ma ei saa aru, milleks neid nii palju vaja on. Püüan seal üldse mitte sõita," ütles Narva elanik Dmitri Gussev.

Narva transiiditee rekonstrueerimise aluseks võeti 10 aasta tagune uuring, mis näitas toona liiklustiheduseks 14 000 autot ööpäevas. Seepärast varustati kõik ristmikud valgusfooridega, mõnes kohas lausa paarikümne meetrise vahega. Nii saigi kolme foori asemel kümme.

"Näiteks roheline tuli. Tartus me saame läbida 50 kilomeetri tunnikiirusega kolm foori niimoodi, kui sõidame. Siin, nagu mina praegu tean, et me saame läbida, kui me sõidame 60-ga. See on juba kiiruse ületamine, nii ei saa. Neid foore tuleb ilusti reguleerida," lausus Narvas elav Jelena Pazilina

Narva linnavalitsus lubab, et fooride seadistamisele kulub veel umbes paar kuud. Tuleva aasta veebruaris sulgeb Venemaa autode liikluse läbi Jaanilinna piiripunkti ning Narva transiiditee muutub mõneks aastaks kohaliku tähtsusega tänavaks.