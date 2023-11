"Aktuaalne kaamera" uuris, mida toob kaasa Jaanilinna piiripunkti sulgemine

Venemaa sulgeb tuleva aasta veebruaris Jaanilinna piiripunkti ja Eestist pääseb autoga Venemaale vaid läbi Kagu-Eesti. Eelkõige on see ebameeldivaks uudiseks Peterburi vahet sõitvatele transpordifirmadele.

AS Narva Auto kaubavedude maht on viimase kolme aastaga kukkunud pea neli korda. Enamik autodest seisavad garaažis ja ootavad paremaid aegu. Jaanilinna piiripunkti sulgemine muudab olukorra veel hullemaks. Kui praegu on Narvast Peterburini 150 kilomeetrit, siis Kagu-Eesti kaudu sõites tuleb teekond neli korda pikem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Transpordiettevõtte on raskes olukorras. Kaupu liigub aina vähem, hinnad on selle töö eest niigi madalad. Kuid seoses sellega, et ka teekond pikeneb,

tähendab see lisaaega ja lisakulu," ütles AS Narva Auto juhatuse esimees Nikolai Burdakov.

Vene turust Narva Auto esialgu loobuda ei kavatse, sest mujal Euroopas on konkurents vedajate vahel veelgi tihedam. Tänavu liikus läbi Narva Venemaale pea 100 000 sõidukit ja üle poole miljoni jalakäia. Inimeste liiklust Venemaa ei piira ja Peterburi pääseb läbi Narva ka edaspidi.

"Mina elan Jõhvis. Sealt käib tasuta buss, sõidan sellega Narva. Edasi lähen jalgsi Jaanilinna, seal istun liinibussi, mis on odav ja jõuangi nõnda Peterburi," ütles Jõhvi elanik Natalja.

Kohalikud autojuhid on aga murelikud.

"Arvan, et paljud inimesed kurvastavad, et autoga enam üle piiri ei saa," ütles narvakas Aleks, kes käib korra kuus Venemaal tankimas.

"Seal on kütus mitu korda soodsam. Meie hindadega võrreldes on see palju mugavam," lisas Aleks.

Kui pikaks ajaks autode ülepiiriliiklus katkeb, pole teada, kuid väidetavalt võivad Jaanilinna piiripunkti ümberehitustööd kesta kuni paar aastat.