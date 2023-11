Läti suhtub ettevaatusega raudteeühenduste rajamisse Eesti ja Leeduga

Elron teatas eelmisel nädalal soovist alustada Tartu ja Riia vahelist reisijavedu juba järgmise aasta suvest, milleks Eesti valitsus juba eraldas 300 000 eurot. Sarnane plaan on ka Leedu ettevõttel LTG Link, mis samuti soovib käivitada Vilniuse ja Riia vahelist ühendust tuleval aastal.

Ometi pole kumbki ettevõte veel ametlikku taotlust Riiale esitanud, vahendab Läti rahvusringhääling LSM. Taotluse esitamisele järgneb menetlusprotsess, mille käigus peab andma oma heakskiidu Euroopa Liidu Raudteeamet. Lisaks hakkab uute raudteeliinide avamise mõju olemasolevale taristusüsteemile hindama Läti Riiklik Raudteeamet, seletas ameti juht Andulis Židkovs.

Židkovsi sõnul võib jagada raudteeliine kasumlikeks ja mittekasumlikeks, kusjuures kasumlikud on tavaliselt ainult need rongid, mis käivad hommikustel ja õhtustel tipptundidel. Enamiku väljumiste ja liinide puhul peab riik katma kahjumit.

"Ma ei usu, et reis Valkast Riia saab olla kasumlik, kui ainult 10 reisijat kasutab rongi," lisas Židkovs.

Läti transpordiministeeriumi esindaja Edgars Klētnieks on uute ühenduste suhtes optimistlikum ning ta rõhutas, et ministeerium on ettepanekule avatud.

"On hea, et juba enne Rail Balticat meil on ühendused kolme Balti pealinna vahel. Seda on varemgi arutatud, ning oleme idee suhtes avatud," ütles Klētnieks.

Siiski lisas ta, et peamine aruteluküsimus puutub teiste detailide seas algatuse kulude katmisse. Sellele vaatamata loodab Klētnieks, et riigid suudavad jõuda omavahel kokkuleppeni.