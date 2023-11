Karmo Kuri: kas ühe ülekäigu sulgemine on kohalik mure või midagi enamat?

Viimastel päevadel on palju räägitud Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kavast. Välja on toodud palju hirme seoses parkimisega ning sellega, et autojuhte hakatakse taga kiusama. Esitatud on puhtakujulisi valesid ning sõnastatud ka täiesti põhjendatud hirme. Võib-olla oleks aeg rääkida ka avanevatest võimalustest ja positiivsetest alternatiividest. Raudteel on selles küsimuses suur potentsiaal ning võimalus kaasa rääkida.

Meil on häid näited koostööst. Aastate jooksul on saanud raudteekoridorid turvalisemaks ning uute rongide viled on muutunud vaiksemaks. Elron, EVR infra ja Edelaraudtee AS on olnud jõulised, aga konstruktiivsed partnerid. Tallinna Männiku asumisse on rajatud uus Valdeku peatus. Pääsküla suunal on valmimas ootekojad, mille puudumine on pikalt palju poleemikat tekitanud. AS-i Eesti Raudtee eestvedamisel toimuvad kõikides Nõmme koolides ohutuskoolitused. Viljandi suunal on Liiva jaama juurde rajatud korralik tunnel, mis tõstab oluliselt piirkonna turvalisust.

Kui aga vaadata raudteekoridorist natukene kaugemale, siis hakkab eelpool kirjeldatud positiivse arengu kuvand lagunema. Viimane selle kohta näide oli Järve keskuse taguse ülekäigu sulgemine. Mis pika ponnistamise tagajärjel tehti see ikkagi korda ja avati uuesti liiklusele. Leidis kinnitust ütlus, et aed peab ainult loomi. Inimesed ennast loomadeks ei pidanud ning avaldasid aktiivselt protesti, sest nende tavapärane liikumistee oli läbi lõigatud. Sarnase reha otsa on astumas Edelaraudtee AS Järve keskust ja Liiva asumit ühendava Rulli raudteeülekäigu juures.

Tallinna samatasandiliste raudteeülekäigukohtade liiklusintensiivsuse selgitas Teede Tehnokeskus AS välja 2019 aastal. Uuringu tulemused on kergesti leitavad Tallinna uuringute infosüsteemist. Vaadeldud 27 Tallinnas asuvast ülekäigust oli Rulli 1086 jalakäija ja jalgratturi ületusega kasutusintensiivsuselt 11. kohal. Ronge sõitis sellel suunal päeva jooksul aga ainult 34. Võrdluseks olgu toodud ainult 281 ületusega Jannseni ülekäik, kus samal perioodil sõitis mööda 138 rongi. Nüüdseks on Pääsküla ja Paldiski liinile lisandunud rongide tõttu see võrdlus veelgi tugevamalt viimati mainitud liini kasuks kaldu.

Mõistan, et Edelaraudtee AS ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet vaatavad ohutust kitsalt raudteekoridori seisukohast ega pea vastama küsimusele, kas teekond jääb terviklikult tulevikus jalakäijale ja kergliiklejale sama ohutuks ning meeldivaks või muutub ühes või teises suunas.

Küll aga on võimalik Edelaraudtee AS-il ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametil kirjeldada, milles seisneb Rulli ülekäigu ohtlikus ning millisel määral on ohutum sellele alternatiiviks pakutud Viljandi maantee ääres asuv ülekäik, mida 2019. aasta uuringu järgi ületas päevas viis korda vähem inimesi. Seda on proovitud ka teha, kuid minu hinnangul ei ole see siiani õnnestunud.

"Liinidele on lisandumas veelgi ronge ja raudtee eesmärk on keskkonnasõbraliku alternatiivi pakkumine ja üldse ühe mugava ja romantilise liikumisviisi võimaldamine."

Jääb küsimus, kas tulevikus liidab raudtee kogukondi kokku ning tekitab võimalusi või lõikab harjumuspärased teekonnad läbi ja veeretab teele takistusi. Liinidele on lisandumas veelgi ronge ja raudtee eesmärk on keskkonnasõbraliku alternatiivi pakkumine ja üldse ühe mugava ja romantilise liikumisviisi võimaldamine. Seega esitan väga otsese küsimuse Edelaraudtee AS-ile ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametile: kas sulgeme 22. novembril Rulli tänava ülekäigu ning suuname seda igapäevaselt ületanud 1100 kohalikku ja piirkonnas tööl käivat inimest kuhugile mujale? Või mõtleme veel ning ei keera inimeste usaldust prügimäele jõudva vaiba vahele.

Võiks vastata tõele, et mina, veel mõned linnaosavalitsuse ametnikud ja kohalikud elanikud lihtsalt ei taha Rulli ülekäigu sulgemise vajalikkusest aru saada. Teisalt ei saa aktsepteerida, et seda vajadust ei ole suudetud piirkonna elanikele ja Nõmme linnaosa valitsuse töötajale selgeks teha. Meie eesmärk ei ole kiuslikku jonni ajada, vaid leida mõistlik lahendus. Ei ole välistatud, et juba tehtud sulgemise otsus on ainuõige, kuid sellisel juhul peab selle selgeks tegemine olema võimalik ka piirkonna elanikele ning omavalitsuse esindajatele.

Palun eelnevast lähtudes viimast korda Edelaraudtee AS-il ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametil selgitada, kuidas planeeritud muudatus antud piirkonna raudteekoridoris turvalisust tõstab. Siinkohal peab amet silmas pidama sedagi, milline on Rulli ülekäigu roll üldises raudtee ohutuse küsimuses ning võrdluses teiste sarnaste asukohtadega.

Olen veendunud, et nii raudteel kui ka rööbastarnspordil üldiselt on Eesti vaates suur potentsiaal. Nende tulevaste arengute ootuses peame vastama ühele küsimusele. Kas tulevikus hakkab raudtee kogukondi liitma või lahutama? Esimene seda puudutav otsus on võimalik teha kohe ning Rulli ülekäik sulgeda või avatuks jätta.