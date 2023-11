Kell 20 "Impulss": mis saab hooldereformist?

Tahtsime parimat, aga välja kukkus nagu alati - nii räägitakse värskest reformist, mis lubas muuta hooldekodukoha vanuritele taskukohasemaks, aga tegelikult läks see paljude jaoks hoopis kallimaks. Hooldekodud tõstsid hindu ja järjekorrad pikenesid. Koha saamine ja riigi toetus on justkui loterii, mis sõltub palju juhusest ning vanuri elukohast, sest toetused on omavalitsustes väga erinevad.

"Impulss" algab ETV-s täna õhtul kell 20.