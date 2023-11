Tartu linnavalitsus planeerib Riia tänava ümberehitust

Praegu sõidavad ratturid Riia tänaval jalakäijatega sama tee peal ning jalgrattamärk on kord ühel ja kord teisel pool Riia tänavat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ametlikult peaks jalgrattur tulema Lõuna keskuse juurest ja vist neli korda üle Riia tänava minema, selleks et kesklinna jõuda. Aga muidugi inimesed siis sõidavad lihtsalt kõnnitee peal, seal kus ei ole tegelikult lubatud, aga seadus ka otseselt ei keela, et kui on suur liiklus ja muidu ei saa, siis võib ka kõnnitee peal.

Praegu ju jalakäijad on väga kehvas olukorras, kus kõik on läbisegi. Kui me saame eraldada jalgrattad ja tõukerattad, siis muutub jalakäijate olukord palju paremaks," rääkis Tartu Rattaliiklejate Seltsi liige Ilmar Part.

Ülejärgmisel aastal rajatakse eraldi jalgrattateed mõlemale poole Riia tänavat, ning välimised sõidurajad oleksid vaid ühistranspordile. Sõidurajad tehakse kitsamaks.

"Kui on kitsam sõidurada, siis autod sõidavad aeglasemalt ja kui nad sõidavad aeglasemalt, siis nad tekitavad vähem müra ja vähem tolmu, jääb ruumi rattateede ja haljastuse paigaldamiseks. See võimaldab, et talvel ei ole nii tuuline ja suvel seal ei paista nii eredalt päike. Ehk seda ruumi, mida saame sõidutee arvelt, saame kasutada muudeks funktsioonideks," rääkis Tartu linnaarhitekt Jiri Tintera.

Projekteerijate ettepaneku järgi võiks ümber teha ka Kvartali ja Kaubamaja vahelise ristmiku.

"Üks suurimaid muutusi ongi täna, et Riia tänava ja Turu ja Narva maantee ristmikule tekivad ülekäigurajad igas suunas ja ka rattateede trajektoorid. Üks ettepanek on ka alandada sõidukiirust, suuremas osas 40 kilomeetrile tunnis ja Kaubamaja ja Kvartali vahelisel alal võiks kiirus olla 30 kilomeetrit tunnis," ütles projekteerija Indrek Oden.

Igapäevaselt Riia tänavat autoga läbivad tartlased vaatavad plaane murelikult.

"See, kui tipptund on, siis on ummikud seal praegu juba. Nii et ma ei kujuta ette, kui see kitsamaks tehakse, siis ei oska midagi öelda. Kui jalgrattarajad tulevad, siis läheb asi mölluks," ütles autoga liikleja Arno.

"Jalgratturitel on ka teisi võimalusi, kasvõi seesama Vanemuise tänav, või siis läbi Karlova väiksemate tänavate. Ma ei tea miks just Riia tänavalt peaks seda tegema," ütles teine autojuht Paavo.

Sõiduradade kitsendamise eesmärk ei ole ainult välja ehitada mugavad rattaga sõitmise võimalused, aga tuua tänavale tagasi ka kohvikuid ja teisi teenuse pakkujaid.

"Riia tänaval mingit mõistlikku äri pidada või teenust pakkuda on väga keeruline. Rääkimata nendest inimestest, kes elavad nendes kortermajades, mis on Riia mäel. Nendel olid 15-30 aastat tagasi palju paremad elutingimused kui nüüd. Kui me vaatame, kuidas meie ühiskond on vahepeal arenenud ja selle tulemus on paljude inimeste elutingimuste halvenemine, siis me ei saa niimoodi jätkata," lausus Jiri Tintera.