WSJ: Iisraeli blokaadi tõttu kannatavad Gaza elanikud pideva janu käes

Iisraeli armee teatel on Gaza linn ümber piiratud ja ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Gaza elanikud kannatavad pideva janu käes. Puhta joogivee ja sanitaartingimuste puudumine tekitab Gaza elanikele pikaajalisi tervisehäireid.

Rami Hijjo elab Gaza linnas, ta ei saa oma kodus enam pesemas käia. Ta veedab nüüd tunde, et hankida joogivett. See vesi pole aga isegi tee valmistamiseks piisavalt puhas, vahendas The Wall Street Journal.

"Mõnikord on vesi soolane," ütles Rami Hijjo. Tema peres kasvab kolm last, kes kannatavad nüüd kõhulahtisuse käes.

Gazas napib puhast vett, elanikud ja ÜRO töötajad väidavad, et kättesaadav vesi teeb inimesed haigeks. Olukord on eriti keeruline Põhja-Gazas, kus puhast joogivett pole enam üldse saadaval. Tervishoiusüsteem on aga juba kokkuvarisemise äärel.

Vesi on nüüd Gazas luksuskaup, 15 liitrit vett maksab umbes 50 dollarit. Enne sõda oli Gazal kolm peamist veeallikat. 7. oktoobril alustas aga terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Pärast Hamasi rünnakut peatas Iisrael vee tarnimise Gazasse.

"Näha inimesi vee pärast võitlemas, see on märk kriisi uuest etapist," rääkis heategevusorganisatsiooni Oxfam töötaja Bushra Khalidi.

Gaza lõunaosas on olukord veidi parem. Lõunasse põgenenud Reema Atta ütles, et tema perekond kasutab kaevuvett ainult toiduvalmistamiseks ja koristamiseks. Kaevuvesi võib sisaldada ohtlikke aineid. Pudelivett on aga nii vähe, et selle hind on viiekordistunud. Paljude Gaza elanike jaoks on see luksus, mida nad endale lubada ei saa.

"Ma hoian mineraalvett ainult oma lapse jaoks. See on ettevaatusabinõu, tagamaks, et tal on juurdepääs saastamata veele," rääkis Reema Atta.