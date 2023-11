Toots tahab toetust Narva uue lasteaia ehituseks ja Aleksandri kirikule

Narva ettepanekute seas, mida riik võiks tuleva aasta eelarvest rahastada, on kohalikke, aga ka riikliku tähtsusega objekte. Kohalikust vaatest on Narvale olulised uue hooldekodu, lasteaia ja üürimaja ehitamine.

Narva linnapea Toots kinnitas, et üürimaja puhul pole enam tegemist endise linnapea Katri Raigi ideega, kes soovis ehitada üürikortereid äriettevõtete spetsialistidele. Tootsi sõnul soovib linnavõim eelkõige oma elanike eest hoolitseda.

"Meie tahame saada munitsipaal-rendimaja, kus inimesed, kes ei suuda ise omale rentida, maksavad ainult ekspluatatsioonikulu. See, mida proua Raik kirjutas, nemad tahtsid teha sellise üürimaja, kuhu saaks kõik spetsialistid ja kõrgtehnoloogia insenerid tulla. See ei ole linna küsimus. Linn seda teha ei saa, me ei ole äriettevõte," rääkis Toots.

Linnapea arvates võiksid tehaseid ehitavad ettevõtted üürikorterite vajaduse otse elamuehitajatega läbi rääkida, siis on ka neil ehitamiseks ajend olemas. Üürimajast olulisemaks peab Narva linnapea riigi abi uue lasteaia ehitamisel.

"Tõsi, meil on lasteaedadega väga kitsas käes, need on väga armetus seisukorras. Nüüd ühe uue saame, kaks tükki on renoveeritud, tean ka seda, et lapsi järjest vähem läheb lasteaeda, aga sellegipoolest on meil ühte korralikku uut vaja, kuhu saaks veel kaks lasteaeda kokku tuua. Ma loodan, et riigikogu suhtub sellesse tõsiselt," ütles Toots.

Aleksandri kiriku lõplikuks taastamiseks ja kontserdisaalina avamiseks on vaja 3,5 miljonit eurot. Jaan Toots möönab, et oluline kultuuriehitis on praegu riigi omandis, kuid selle vastu, et kirik lõpuks valmis saaks, on ka Narva linnal suur huvi.

"Miski peab olema, mis siia inimest kutsub. Ja on jäänud ainult veel 3,5 miljonit, et saada siia 900-kohaline saal. Siis saab siia tuua juba korralikke kontserte. Võiks selle lõpuni teha ja siis tast oleks kasu. Me peame millegagi rahvast siia kutsuma, näitama. Me võiks selle taastada ja siis rahvas hakkab liikuma," arutles Toots.

Kokku ootaks Narva linn riigilt lasteaia, hooldekodu ja üürimaja ehitusele ning Aleksandri kiriku taastamisele üle 20 miljoni euro. Kõike korraga vast ei saa, kuid midagi kindlasti, arvas Toots

"Ma millegipärast loodan, et lasteaed ikkagi, riik leiab selle raha. Ja teine on see kultuuriobjekt. Ainult sellepärast, et me räägime, et Narva peab elu tooma ja Narvast hakkab kõik pihta. No siis peab midagi selleks tegema, et siit ka elu algaks," rõhutas Toots.

Praegust linna rahalist seisu peab linnapea Toots väga raskeks, sest Narva elanike arv kahaneb aastas 800 kuni 1000 elaniku võrra. Lisaks tõuseb alampalk, mis tähendab linnale pea miljoni suurust lisakulu ning sel aastal on Narvas pea kaks korda kerkinud kaugkütte hind.