Narva uus linnavõim lubab ehitada muusikakooli ja meelitada linna noori

Narvas sõlmiti Keskerakonna ja Plaan B koalitsioonilepe, mis lubab linnale turismi õitsengut, paremat kriisivalmidust ja muusikakooli ehitust. Uus võimuliit soovib Narvat valitseda järgmiste kohalike valimisteni.

Keskerakond ja Plaan B lubadused kattuvad mõneti eelmise võimukoalitsiooni lubadustega, sest uute koolimajade ja lasteaedade rajamine on pikk protsess, mis ei alga ega lõpe ühe linnavõimu valitsemise ajal.

Omanäoliseks muudavad võimuleppe rõhuasetused. Näiteks soovib Keskerakond eakate toetamise kõrval pühendada rohkem aega sellele, et noored tuleksid Narva elama ja hiljem sinna ka jääksid.

Kuidas seda saavutada? "Tuleb viia noori tehastesse, teha koolist ekskursioone ja näidata meie võimalusi, et neil tekiks huvi siia tagasi tulla," ütles Narva linnapea Jaan Toots (Keskerakond).

Uus linnavõim lubab ehitada muusikakooli, mis peaks kerkima Narva vanalinna ajaloolisesse kvartalisse.

"Miks muusikakool? Sest meil on Eesti vanim tsaariajal rajatud tegutsev kool," selgitas Toots. "Paari aasta eest tähistasime selle 125. juubelit, kuid uus hoone tuleks modernne ja mahutaks 300 õpilast," lisas ta.

Plaan B näeb võimuleppe olulisima osana turismi arengut. Narvast saab Euroopa kultuuripealinn ja Eesti turismipealinn.

"See, mis on seni tehtud, on väga hea, kuid me ei ole suutnud ennast avada teistele linnadele ega riikidele. Koht, kus me asume, on niivõrd eriline," nentis Narva volikogu esimees Urbo Vaarmann (Plaan B).

Ka kurikuulsa Narva piirijärjekorra varustamine varjualusega on osa turismi arendamisest.

"Kõigepealt olete 24 tundi vihma käes, siis magate 12 tundi pingi peal. Eestisse sõitev turist peab olema meie linnas külaline ja me võtame nad ka sellisena vastu," lisas Vaarmann.

Oluline osa uuest koalitsioonileppest on kriisivalmidus. Narvale lubatakse erivõimekusega vabatahtlikku päästekomandot, mis peaks tagama massiivse suvilavööndi turvalisuse. Lisaks lubatakse ööpäevaringselt toimivat hambaarsti- ja apteegiteenust.