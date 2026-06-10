Narva võimupööre toppab: opositsiooni valitud linnajuhid ootavad riigi arvamust

Narva võimupööre on toppama jäänud. Opositsiooni valitud linnajuhid ootavad riigi seisukohta ja ei välista, et ebasoodsa vastuse korral peavad nad umbusaldusi uuesti alustama.

Narva võimupöörde aktiivne faas lõppes täpselt nädal tagasi peale seda, kui justiitsminister Liisa Pakosta ütles rahvusringhäälingu raadiouudistele, et meedias avaldatud info põhjal on Narva linnapeaks ikkagi Katri Raik.

Opositsiooni valitud linnajuhid Jaan Toots ja Urbo Vaarmann saatsid seepeale justiitsministrile põhjaliku olukorra kirjelduse ning ootavad riigilt argumenteeritud hinnangut, kas neil oli õigus volikogu kokku kutsuda ja isekeskis linnajuhte valida.

Edasi hakatakse tegutsema justiitsministeeriumi hinnangu põhjalt ja sestap pole ka Jaan Toots talle linnavalitsuses eraldatud kabinetti kasutanud ega nädalavahetusel toimunud linnapäevadel linnapeana osalenud.

"Ma ei ole kasutanud seda, sellepärast et ma ei pea seda võimalikuks. Ma ütlesin seda ka Narva päevade puhul, kuna linnapea on see, kes esindab linna ja võtab ka sõna. Minu kombeks on üks linnapea korraga ja kuna Raik ütleb, et tema on linnapea, siis mina ootan seaduslikku alust. Ma ei kipu kunagi, mis ei ole ette nähtud. Ja nüüd me seda vastust ootame, justiitsministeerium peab andma vastuse," rääkis Toots.

Nii Jaan Toots kui ka Urbo Vaarmann loodavad, et justiitsministeeriumi hinnang jõuab Narva enne, kui Mihhail Stalnuhhin oma juhitud volikogu kokku kutsub, kus muuseas tuleb arutusele ka kaitseväe linnaku küsimus.

"Kaitseväe linnakut me kindlasti toetame, see on selge. Täna on küsimus, missuguses volikogus ja mismoodi me toetame. Selge on see, et Stalnuhhin püüab sinna panna võimalikult palju punkte, mis on tema jaoks mugavad või tähtsad, et äkki me ei tule kohale. Aga täna on sellest veel vara rääkida, kuna ma loodan, et ministeerium annab lähiajal vastuse," lausus Vaarmann.

Urbo Vaarmann ei välista, et ebasoodsa vastuse korral peavad nad umbusaldusprotseduure uuesti alustama.

"Üks asi on selge, et kui me oleme kusagil eksinud paberitega ja seda ka ministeerium tunnistab, siis tuleb seda teha. Kindlasti ei hakka me seda mängu mängima, mida teeb Mihhail Stalnuhhin, et üks paber sobib ja teine paber ei sobi. Kui ministeerium ütleb, et me oleme eksinud, siis tuleb seda eksimust tunnistada, nii lihtne ongi. Poliitikud on ka inimesed," tõdes Vaarmann.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muudatus, mis annab volikogu liikmetele õiguse omaalgatusliku istungi kokkukutsumiseks, jõustub alles 1. juulil.