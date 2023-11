Harku valda võib tekkida üle 2000 hektari suurune looduskaitseala

Sõrve looduskaitseala asub Harju maakonnas Harku vallas, hõlmab rohkem kui 2000 hektarit ja on piirkonnas ainuke terviklikult säilinud ühtne loodusmassiiv. Harku vald tegi ettepaneku kaitseala moodustamiseks 2006. aastal ja ministeeriumide kooskõlastusringile läheb kehtestamise eelnõu juba teist korda.

Eelmisel aastal kooskõlastas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eelnõu tingimusel, et kaitsealast jäetakse välja kolm geoloogilise uuringu ala - kokku 177 hektarit. Põhjus - kohalik paas sobib killustiku tootmiseks.



"Aga need augud asuvad täpselt selle viimasena säilinud Tallinna lähedase suure loodusliku massiivi keskel. Kui need augud sinna sisse jätta, põhimõtteliselt ei oleks sellel kaitsealal mõtet. Seal, kus kaevatakse, kaob kogu looduslik ökosüsteem ja maastik," ütles Harku vallavolikogu liige Val Rajasaar.

Kliimaminister ütles, et kaevandamiseks valmib Harju maakonna teemaplaneering siinsete varude kohta. Looduskaitsealalt kaevandama ei hakata.

"Selle valitsuse ajal seal kaevandamist ei tule. Ja on mõistlik see otsus ära teha, et selline ootus lõpetada ja teha looduskaitseala, et see pilt oleks ka selge," sõnas Michal.

Seda debatti on peetud 17 aastat. Et looduskaitseala moodustamisel eraomanikel tekib ka võimalus saada selle ala eest kas tasu, kui nende maad sellele jäävad, müüa oma maad ja saada kompensatsiooni.

Harku vald on viidanud, et Sõrve looduskaitseala aitaks täita Euroopa Liidu elurikkuse strateegia eesmärki – võtta 30 protsenti maismaast kaitse alla. Kindel on, et röövlindudele oleks kaitsela kehtestamine hea uudis.

"Sõrve kandi metsades elab kakulisi kuni kümme korda rohkem kui majandatavas metsas ja paar-kolm korda rohkem kui Lahemaa rahvuspargi sarnastes metsades," ütles Rajasaar.

Kliimaminister loodab mõne nädalaga saada vastused kõigilt ministeeriumidelt. Seejärel saab valitsus teha otsuse.