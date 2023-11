Valitsus kiitis heaks Sõrve looduskaitseala moodustamise

Kaitseala moodustamise eesmärk on tagada loodusväärtuste kaitse terviklikul loodusmassiivil ja ettepaneku selleks tegi Harku vald.

"Kogu Harku vald on tänast otsust pikki aastaid oodanud ja see on nii meile kui ka meie headele naabritele väga oluline, kuna riikliku kaitse alla võetav ala on viimane terviklik loodusmaastik Tallinna lähistel. Esimesed sammud selle suunas tehti juba pea 20 aastat tagasi ja selle eesmärgi nimel on vallavalitsuse ja vallavolikogu erinevad koosseisud järjepanu töötanud ning selle taga on alati olnud meie kohaliku kogukonna tugev toetus," ütles Harku vallavanem Katrin Krause.

Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta, säilitada, taastada ja tutvustada terviklikku loodusmaastikku, maastikuilmet, alal asuvaid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on I kaitsekategooria merikotkas ja II kaitsekategooria karvasjalg-kakk, valgeselg-kirjurähn, laanerähn, kanakull, soomurakas, jumalakäpp, kõdu-koralljuur, pruun raunjalg, põõsasmaran jpt.

Sõrve looduskaitseala asub Harju maakonnas Harku vallas Ilmandu, Liikva, Muraste, Rannamõisa, Sõrve, Vahi ja Viti külas ning Saue vallas Vatsla külas.

Kavandatava looduskaitseala territoorium on juba osaliselt kaitse all Vatsla merikotka, Sõrve merikotka, Vatsla kanakulli, Tugamanni kanakulli ja Sõrvemetsa käpaliste püsielupaigana – kokku 102,5 hektarit.

Looduskaitseala planeeritav pindala on 2257,5 hektarit. Kaitsealal on viis sihtkaitsevööndit – Sõrvemetsa, Muraste raba, Mustalepa, Sõrve ja Tugamanni.

Kaitsealal on üks piiranguvöönd ja sinna jääb 934,1 hektarit. Eramaid on kaitsealal 866,1 hektarit. Varem kaitse all olnud olemasolevatest püsielupaikade sihtkaitsevöönditest läheb eramaa sihtkaitsevööndisse 41,3 hektarit. Lisanduvast seni kaitseta eramaast läheb sihtkaitsevööndisse 273,3 hektarit ja piiranguvööndisse 551,5 hektarit.

Kaitseala valitseja nõusolekul on eelnõu kohaselt piiranguvööndis lubatud näiteks ehitise püstitamine, välja arvatud hoonete püstitamine metsamaale ja liigirikkale rohumaale; lageraie hall-lepikutes pindalaga kuni üks hektar; veerraie kuusikutes kuni kaks hektarit; aegjärkne ning häilraie pindalaga kuni kaks hektarit.

Kaitseala piiranguvööndis on keelatud näiteks maavara kaevandamine, biotsiidi, taimekaitsevahendi, väetise kasutamine, v.a õue- ja põllumaal. Kaitseala sihtkaitsevööndis on kaitseala valitseja nõusolekul eelnõu järgi lubatud näiteks olemasolevate rajatiste hooldustööd ja olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd. Kaitseala sihtkaitsevööndis on keelatud näiteks majandustegevus; ehitise püstitamine, välja arvatud tee või tehnovõrgu ning tootmisotstarbeta rajatise püstitamine ja loodusvarade kasutamine.

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ettepaneku Sõrve looduskaitseala moodustamiseks esitas Harku vald 25. juunil 2006. aastal. Aastatel 2009–2017 selgitas keskkonnaministeerium Sõrve looduskaitseala moodustamise võimalikkust. 2017–2018 tellis Harku vallavalitsus Sõrve looduskaitseala kohta uuringud üheksas valdkonnas, kus osales 12 eksperti. Uuringute tulemusel leiti palju väärtusi, mida ei olnud veel kirjas keskkonnaregistris. Andmed kanti registrisse ja Sõrve ala nimetatakse üheks parimini läbi uuritud loodusalaks Eestis. 13. detsembril 2022. aastal esitas keskkonnaminister valitsuse istungile valitsuse määruse "Sõrve looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri" eelnõu.

Toona jäi määrus vastu võtmata, kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) soovis oma ettepanekuga loodavast Sõrve looduskaitsealast jätta välja kolm geoloogilise uuringu loa taotluse ala kogupindalaga 177 hektarit. Selle tulemusena tekiks uuringuala kaevandamisel lõpptulemusena umbes 1,5 kilomeetri pikkune ja ühe kilomeetri laiune ala, kus mets oleks maha raiutud ning pinnas eemaldatud. Harku vald on volikogu üksmeelse otsusega need uuringulubade taotlused juba kahel korral väga põhjendatult tagasi lükanud. Kliimaministeerium esitas Sõrve looduskaitseala moodustamise eelnõu uuesti valitsuse istungi päevakorda selle aasta novembris.