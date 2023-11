Joe Biden püüab taastada toetust Kesk-Lääne osariikides

Joe Biden on nimetanud ennast pikka aega ametiühingute suhtes kõige sõbralikumaks USA presidendiks riigi ajaloos. Pärast uute küsitluste avaldamist, mis ennustavad talle lüüasaamist Kesk-Lääne kaalukeeleosariikides vabariiklase Donald Trumpi poolt, otsustas Biden sõita kohapeale ja kohtuda streigist äsja edukalt väljunud Ühinenud Autotööliste ametiühingu (UAW) liikmetega.

Bideni kohtumine autotöölistega leidis aset Illinois' osariigi Belvidere linnas, kus asub 1200 töökohaga autotootja Stellantise tehas. Kuigi Illinois on tugevalt demokraatide kaldu olev osariik, asuvad selle lähedal Wisconsini, Michigani ja Ohio osariigid, kus valimistulemused on seni olnud tasavägisemad.

Just neis osariikides asub lõviosa kolme suure USA autotootja Stellantise, Fordi ja General Motorsi tehastest, kus kestis sel sügisel pea kaks kuud järjest USA viimaste aastakümnete üks ulatuslikumaid autoööliste streike. Streigi tulemusel võitles UAW töölistele kopsaka palgakasvu järgmise mitme aasta jooksul.

Belvidere tehase külastamine oli aga märgiline, sest Stellantise juhtkond plaanis tehase sulgeda. Ametiühing suutis välja võidelda hoopis töökohtade säilimise ja tehases tootmise laiendamise.

Joe Biden meenutas, et kui ta külastas streigi ajal autotööliste piketti tehase ees, siis Donald Trump käis samal ajal ametiühingusse mittekuluvate töötajatega autotehases. Ta lisas, et Trumpi ametiajal pandi USA-s kinni kuus autotehast.

"Siin on erinevus: kui teie võitlesite, siis ma tulin kohale ja seisin koos teiega. Minu eelkäija läks ametiühinguta tehasesse," ütles Biden.

President õnnitles töötajaid töökohtade säilitamise ja palgatõusu saamise puhul ning ütles, et ta toetab ametiühingu katset laiendada oma tegevust seni ametiühinguta olnud Toyota ja Tesla tehastesse.

Biden kohtus visiidi ajal UAW juht Shawn Fainiga. Kohtumine ja esinemine tööliste ees möödus positiivses meeleolus, kuigi Fain keeldub siiski veel ametlikult toetamast Bideni tagasivalimiskampaaniat.

"Ma olen töötanud koos UAW-ga kauem kui sa oled elanud!" viskas Biden nalja pöördudes ühe töölise poole. Saalis viibinud inimesed naersid selle peale.

Siiski on Bideni vanus tema valimiskampaania suurim mure: enamus demokraatidest peab teda liiga vanaks uueks ametiajaks kandideerimiseks. Samuti arvab ainult 25 protsenti kõikidest valijatest, et Bidenil on jaksu ja jõudu presidendiameti pidamiseks, selgus CNN-i uuest küsitlusest.

Samas ei ohusta miski Bideni demokraatide presidendikandidaadiks saamist. President regulaarselt naudib üle 70 protsendi demokraatidest valijate toetust demokraatide eelvalimiste kohta käivates küsitlustes. Tema vastu kandideerivad raamatuautor Marianne Williamson ja esindajatekoja liige Dean Phillips koguvad samades küsitlustes alla kümne protsendi valijate toetust.

Bideni toetus demokraatide seas on pehme ja kõikuv, kuid tõsiseltvõetavate vastaskandidaatide puudumine tähendab, et Bideni nõrkus ei pruugi peegelduda demokraatide eelvalimiste tulemustes.

Kui miski suudab takistada Bidenil demokraatide kandidaadiks saamist, siis võib selleks olla presidendile kasvav erakonnas mõjukate inimeste poolne surve tagasivalimise katsest loobuma. Nii nõudsid seda Bidenilt avalikult hiljuti Barack Obama valimiskampaaniate peastrateeg David Axelrod ja 2020. aastal demokraatide presidendikandidaadiks pürginud poliitik Tim Ryan.

Siiski kui Biden survele ei allu, saab ta kõigi eelduste kohaselt demokraatide ametlikuks kandidaadiks järgmise aasta presidendivalimistel.