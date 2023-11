Poola opositsioon allkirjastas koalitsioonileppe

"Me tahame tõesti, et Poola naised ja mehed, kes läksid selliste lootustega valima, näeksid, et nüüdsest oleme me valmis võtma vastutuse oma kodumaa ja eelolevate aastate eest," ütles opositsiooni peaministrikandidaat Donald Tusk ajakirjanikele.

Opositsiooniparteid võitsid oktoobrivalimistel ühiselt enamuse ja Tusk on nende suurima erakonna, Kodanikeplatvormi esimees.

Koalitsiooni kuuluvad veel tsentristlik Kolmas Tee ja Vasakpoolsed.

"Kui ma vaatan teid kõiki, siis te justkui meenutate mulle Tasujaid oma supervõimetega," ütles Vasakpoolsete kaasesimees Robert Biedroń, viidates sellega Marvel Comicsi tuntud koomiksikangelastele inglise keelse koondnimetusega The Avengers.

Tusk ütles, et parteid tahtsid jõuda koalitsioonileppe allkirjastamiseni enne laupäevast iseseisvuspäeva. Tema sõnul seab lepe valitsusele, mida ta loodab juhtida, rea verstaposte ja soovitusi.

Viimased kaheksa aastat Poolat valitsenud konservatiivne Seaduse ja Õigluse (PiS) partei sai valimistel osalenud erakondadest enim hääli, kuid nende 194 parlamendikohast ei piisa enamuseks ja koalitsioonipartnerit ta ei leidnud.

Kodanikeplatvorm tuli teiseks, aga opositsiooniliit tervikuna sai 248 mandaadiga 460-kohalises parlamendis enamuse.

Opositsiooniliidu juhid tegid president Andrzej Dudale ettepaneku nimetada Tusk peaministriks. Sellele vaatamata tegi Duda siiski esimesena valitsuse moodustamise ettepaneku senisele peaministrile Mateusz Morawieckile.

Enamik kommentaatoreid on leidnud, et Morawiecki ülesanne on nurjumisele määratud ja et Duda käis ta välja solidaarsusest PiS-iga.

Ekspeaminister ja Euroopa Ülemkogu endine eesistuja Tusk süüdistas Dudat Morawiecki esitamisega aja raiskamises. Tusk ütles esmaspäeval, et see samm ei muuda midagi ja lõpuks saab ikka temast valitsusjuht.