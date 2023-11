Sillamäe seob merepromenaadi ja terviseraja kergliiklusteega

Praegu käivad Sillamäel käivad viimased tööd, et 830 meetri pikkune ja nelja meetri laiune kergliiklustee valmis saaks.

"Uuel kergliiklusteel on lisaks tänavavalgustusele ka tänavamööbel: erinevad vaba aja veetmiseks vajalikud võimalused, sportimiseks vajalikud elemendid ja ka pingid," ütles Sillamäe aselinnapea Aleksei Stepanov.

Ta lisas, et mereäärse rajatise ehitusel ei pääsetud siiski ka ootamatustest.

"Ehituse käigus puutusime kokku sellise asjaga, et võrreldes projekteeritud lahendusega on merekalda maapind langenud umbes 70 sentimeetrit. Sellega kaasneb ranna kindlustamise täiendav maht ja trepi pikendamise vajadus," selgitas aselinnapea.

Uue kergliiklustee läänepoolses otsas olev, kolm aastat tagasi valminud ning turistide ja kohalike seas populaarne rannapromenaad on kahjuks ka pättide sihtmärgiks.

"Aeg-ajalt esinevad kahjuks vandalismiaktid, aga tänu videovalvesüsteemile ja tõhusale koostööle politseiga on need isikud valdavalt tuvastatud ja nad on saanud karistada," rääkis Stepanov.

12 000 elanikuga Sillamäel on plaanis lähiaastatel kogu linna olulisemad kohad siduda omavahel kergliiklusteevõrgustikuga.