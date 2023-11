Soome idapiirile saabuvate vajalike dokumentideta inimeste hulk on kasvanud

Viimastel kuudel on Soome idapiiri proovinud ületada tavapärasest suurem hulk vajalike dokumentideta inimesi. Oma uue tegutsemisviisiga piiril on Venemaa saatnud Soomele selge sõnumi, ütles Soome hübriidohtude keskuse ametnik Jukka Savolainen.

Augustikuust on Soome ja Venemaa vahelist piiri proovinud ületada 91 vajalike dokumentideta inimest, kes ei ole ei Venemaa ega Ukraina kodanikud ning on kasutanud Venemaad transiidiks. Piiriületajate arv ei ole suur, kuid Savolaineni sõnul on muutus tajutav.

Savolaineni sõnul võib see viia põgenikekriisini. "Miks midagi sellist juhtub ja mida sellega saavutada proovitakse, on teine küsimus," ütles Savolainen, viidates ka Soome NATO-sse pääsemisele ja Venemaa katsetele seda mõjutada.

Savolainen märkis, et rahvusvaheline õigus ei kohusta Venemaad Soome piiri ületavaid põgenikke peatama.

"Soome olukorras on see suur muutus, kuid ülemaailmses perspektiivis veel tähtsusetu," sõnas ta.

Savolaineni sõnul saab hiljuti vastu võetud uute seaduste alusel võtta piiril murede tekkimisel kasutusele tugevamad piirangud kui Soome seadusandlus varem võimaldas.

"See ei ole suur kriis, kuid tegeleme sellega ja valmistume ette olukorra muutumiseks. Praegu ei ole aeg paanikaks," ütles ta.