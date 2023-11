Soov taas Elektrilevi mummusid näha nõuab kümnete tuhandete eest kiletamist

"Energia igasse pesasse," kuulutas valge kiri rohelise Dacia taguotsal 2021. aasta jõulukuul. Enne seda võis sama autot näha hoopis siniste mummudega valgel taustal. Need mummud polnud seal niisama. Stiiliraamatu järgi on tegu "Elektrilevi kaasaegse ja professionaalse visuaalse identiteediga, mis ühendab endas elektri kaugustesse levimise ja välkkiire reageerimise." Sinised mummud koondusid välgunooleks.

2021. aastal pidi välgunool mõneks ajaks taanduma. Eesti Energia lõi uue tütarfirma Enefit Connecti ja viis sinna suure hulga Elektrilevi töötajaid koos ülesannete ja masinapargiga. Peagi teataski sõidukite ülekiletamisele pühendunud ettevõte sotsiaalmeedias, et asendab sinised mummud Enefit Connecti roheliste kleepsudega. Algas "Energia igasse pesasse" tähelend.

Kuid möödunud talvel Saaremaad tabanud jäävihm ja lumetormid tegid poliitikud murelikuks ning nemad tublist kleepimistööst ei hoolinud. Vastupidi, 30 töötajaga Elektrilevi langes peaminister Kaja Kallase terava kriitika alla.

"Probleem ju Saaremaal oli selles, et polnud inimesi, polnud ressursse," rääkis Kallas aasta alguse pressikonverentsil. "Need kõik olid kanditud ära, mille kohta valitsus oli teinud otsuse suvel, et Eesti Energia ei tohi niimoodi teha. Ta ei tohi jätta seda ühingut tühjaks nii, et see ühing pole võimeline oma kohustusi täitma," lisas Kallas.

Sõidukid lähevad tagasi Elektrilevisse

Sõnum Elektrilevi tühjaks kantimisest jäi poliitikute seas ringlema. Tänavu septembris teatas Elektrilevi juht Mihkel Härm viimaks, et struktuurimuudatusest oodatud sünergiat ei sündinud ning ligi 700 töötajat kolitakse koos kõige vajaminevaga uuesti Elektrilevi ridadesse.

"Ka Enefit Connectile kuuluv autopark liigub Elektrilevisse, mis tähendab, et need autod tuleb katta ka Elektrilevi brändinguga," rääkis Eesti Energia turunduse- ja kommunikatsiooniüksuse juht Reimo Raja.

See tähendab, et umbes paarisajal sõidukil tuleb roheline rüü uuesti maha võtta ning sinised mummud jõuavad tagasi tänavapilti. Reimo Raja ei julge veel lubada, et kõik masinad juba esimeseks jaanuariks uue kuue saavad. Aga töö selle nimel algab peagi.

"Kui Elektrilevi inimesed teevad kuskil Eesti otsas tööd, on oluline, et nad kannavad Elektrilevi logisid," rääkis Raja. "Ja et inimestel, kes näevad, et keegi seal elektriposti juures askeldab, oleks see kindlustunne, et see on Elektrilevi töötaja. Et õige inimene on õiget asja seal ajamas ja tegemas."

Valede logodega töömehed võivad Raja sõnul üksjagu segadust tekitada. "Varasematel aastatel on ka juhtunud, et kui on läinud mõne teise ettevõtte märgistusega või ilma logota masin elektritöid tegema, siis oleme saanud ka inimestelt kõnesid, et kas need on mingisugused kahtlased tegelased või on Elektrilevi need inimesed sinna tööle saatnud," meenutas Raja.

Ümberkleepimine on alla 10 protsendi kiletamishanke mahust

Sõidukite rüütamine Elektrilevi värvidesse on suurest kiletamistööst vaid killuke. Hiljuti kuulutas Eesti Energia välja riigihanke, et sõlmida raamlepingud ettevõtetega, kes täidaks kolme aasta jooksul kõik energiakontserni kiletamisvajadused. Raamlepingu mahuks on 350 000 eurot.

Reimo Raja rõhutas, et see oleks raamlepingu maksimummaht ning kindlasti pole ettevõtte eesmärk summat täis tellida. "Me selle hankega ei ütle, mitut autot me kleebime. Meil on oluline, et meil oleks partner, kes meid teatud töödes aitab, kui on selleks tekkinud vajadus," selgitas Raja.

Esimene suurem töö, mille kallale hanke võitjad saavad asuda, ongi Enefit Connecti logode asendamine Elektrilevi omadega.

"Kuna hanke tulemused ei ole teada, ei oska me veel öelda, mis see lõplik maksumus saab olema," sõnas Raja. "Aga ümber tuleb teha ümmarguselt paarsada autot ja see maksumus võib jääda sinna 30 000 euro kanti."

Edaspidi võivad kiletamist ja ümberkiletamist vajada nii viga saanud sõidukid kui päris uued masinad. Ning ehkki siniseid mummusid ja välgunooli hakkame edaspidi rohkem nägema, on Eesti Energia rohelised sõidukid endiselt ülekaalus.