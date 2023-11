AirBaltic ostab täiendavalt 30 lennukit Airbus A220-300

Kokkulepe sõlmiti esmaspäeval rahvusvahelisel lennundusnäitusel Dubais, vahendas Läti rahvusringhääling. Tehingu rahalist mahtu ei ole avalikustatud.

Esimese lennuki Airbus A220-300 sai airBaltic 2016. aasta lõpus, olles esimene seda tüüpi lennukeid kasutama hakanud lennundusettevõte. Alates 2020. aasta märtsist lendab ettevõte ainult seda tüüpi lennukitega.

Praegu on airBalticu lennukipargis 44 lennukit Airbus A220-300, viimased seda tüüpi lennukid sai ettevõte tänavu septembris.

Lennuki Airbus A220-300 mudel. Autor/allikas: Airbaltic

Uue ostu abil plaanib airBaltic suurendada oma lennukipargi 2030. aastaks saja Airbus A220-300-ni, millega oleks see suurim A220 lennukite kasutaja kogu Euroopas ning maailma suurim A220-300 lennukipargi operaator, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.

Tänaseni on lennufirma lennutanud uute lennukitega ligi 13,5 miljonit reisijat, toimunud on üle 150 000 lennu, mis on veetnud õhus üle 328 000 lennutunni.

Ettevõtte pressiteate kohaselt on Airbus A220-300 ületanud airBalticu ootusi, demonstreerides paremaid näitajaid kütusekasutuse efektiivsuse ja nii reisijate kui personali mugavuse osas, sellel on laiemad istmed ja vaateaknad, rohkem ruumi lennuki salongis ning käsipagasi jaoks, paranenud tualettruumid ning palju muud.

Lisaks sellele on see lennukitüüp oluliselt vaiksem – kaks korda väiksema mürajäljega võrreldes eelmise põlvkonna mudelitega. See olevat ka hetkel kõige efektiivsem kommertslennukitüüp maailmas ning eelmise põlvkonna lennukitega võrreldes 25 protsendi võrra väiksema CO2 ja 50 protsendi võrra väiksema NOx emissioon.

Ettevõte lendab Riiast, Tallinnast, Vilniusest ja Tamperest rohkem kui 100 erinevasse sihtkohta Euroopas, Lähis-Idas, Põhja Aafrikas ja Kaukaasias.