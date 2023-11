Soome siseministeerium valmistab ette uusi piiranguid Soome-Vene piiril

Soome siseminister Mari Rantanen teatas teisipäeval, et ta kavatseb teha ametliku ettepaneku valitsusele kehtestada uued piirangud Soome-Vene piiriületusele seoses illegaalsete sisserändajate voolu suurenemisega.

Kaalumisel on mitu varianti, mis hõlmavad piiriületuse piiramist, piiripunktide sulgemist ja varjupaigataotluste tsentraliseerimist, vahendab Yle.

Põlissoomlaste erakonda kuuluva Rantaneni sõnul on Vene võimude tegevus muutunud. Kuigi probleemi on Vene osapoolega arutatud, pole need arutelud siseministri sõnul tulemusteni viinud.

"Vene võimude tegevus on muutunud selliselt, et Venemaalt Soome on reisimine lubatud vaatamata isikut tõendavate dokumentide puudumisele. Nii et jutt käib illegaalsest sisserändest," ütles Rantanen teisipäeval peetud pressikonverentsil.

Tekkinud olukorda arutasid teisipäeval ka Soome president ning valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika eest vastutavad ministrid.

Rantaneni sõnul koostab siseministeerium valitsusele kiiresti ettepaneku olukorra lahendamiseks.

Jutt käib Soome piirivalveseaduse paragrahvist 16, mida muudeti eelmisel aastal. Sellest lähtuvalt saab piirata piiriületusi või piiripunktide lahtiolekuaegu, sulgeda piiripunktid või koondada varjupaigataotluste menetlemine teatud piiripunktidesse.

"On aeg võtta vastu meetmed," rõhutas Rantanen.

Milliste konkreetsete piirangute kasuks otsustatakse, pole veel selge.

Õigus taotleda varjupaika on üks rahvusvahelistes lepingutes kokku lepitud inimõigustest, mille piiramine on võimalik, kui teatud tingimused on täidetud.

"Näiteks kui on vaja võidelda tõsise ohuga avalikule korrale, riigi julgeolekule või rahvatervisele," ütles Rantanen.

Rantaneni lõplik ettepanek ei hakka sõltuma otseselt piirületajate arvust. Saabujate arv on endiselt suhteliselt väike, kuid see on oluliselt kasvanud.

"Asi pole alati koguses, vaid nähtuses," ütles Rantanen.

Pressikonverentsil osalenud Soome piirivalve peastaabi kolonel Mikko Lehmuse sõnul on olukorda jälgitud alates suvest.

"Saabujate dokumendid ei ole korras. Nende profiil on tavapärasest erinev. Muutunud on ka Venemaa võimude tegutsemismuster," ütles Lehmus.

Nädalavahetusel tõusis märgatavalt piiri ületada püüdvate varjupaigataotlejate arv, mil taotles asüüli 34 inimest ning selle nädala jooksul on Lehmuse sõnul registreeritud üle 60 reisidokumendita piiriületaja.

Lehmuse sõnul on saabujad pärit Lähis-Idast ja Aafrikast ning nende lähteriigid on Iraak, Somaalia ja Jeemen.

Ka kaitseminister Antti Häkkänen ütles teisipäeval, et märgid viitavad juhitavale riiki sisenemisele. Piirivalve hinnangul näib olukord olevat organiseeritud.