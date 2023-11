ÜRO ennustab 9-protsendilist kasvuhoonegaasi heitmete kasvu 2030. aastaks

Teisipäeval avaldatud ÜRO aruandest selgus, et maailma kasvuhoonegaaside heitmed kasvavad 9 protsendi võrra 2030. aastaks võrreldes 2010. aastaga.

ÜRO valitsustevaheline kliimamuutuste paneeli (IPCC) aruande järgi vähenes ennustatud heitmete kasv: eelmisel aastal ennustas paneel 11-protsendilist heitmete suurenemist 2030. aastaks. Ometi rõhutatakse aruandes, et kliimaeesmärkide täitmiseks oleks vaja vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid 45 protsendi võrra 2030. aastaks.

"Maailm ei suuda kliimakriisist aru saada. [Riikide kliimalubadused] on rabavalt kaugel teadusest," ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres.

Pärast eelviimast kliimateemalist tippkohtumist Ühendkuningriigis Glasgow's 2021. aastal pole enamik maailma juhtivaid saastajaid oma lähiaastate heitmete vähendamise eesmärke karmistanud.

Ka novembri lõpus järgmist kliimateemalist tippkohtumist COP28 korraldavad Araabia Ühendemiraadid pole oma heitmete vähendamise lubadustes eriti ambitsioonikad. Kuigi riik lubab vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid 19 protsendi võrra 2030. aastaks võrreldes 2019. aastaga, pole see Climate Action Tracker ühenduse ekspertide sõnul piisav.

Guterrese sõnul peavad arenenud riigid jõudma netoheitmete vähendamiseni nullini 2040. aastaks ning arengumaad 2050. aastaks.

Mittetulundusühingu NewClimate Institute kaasasutaja Niklas Höhne sõnul pole 2050. aastat puudutavaid kliimaeesmärke täita ilma vahepealsete lähiaastate lisaeesmärkideta.

"On lihtsam lubada teha midagi 30 aasta pärast kui langetada otsuseid heitmete vähendamiseks järgmise viie või kümne aasta jooksul," ütles Höhne Financial Timesile, lisades, et võrreldavaks olukorras võib pidada perekonda, mis kulutab oma kuueelarvet esimese viie päeva jooksul.