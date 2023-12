Üle 20 riigi tõotas kolmekordistada tuumaenergiast elektri tootmist

Konverentsil osalev USA kliimasaadik, endine asepresident John Kerry ütles, et maailm ei saavuta kliimaneutraalsust ilma uusi tuumareaktoreid ehitamata. "Me ei väida, et see on absoluutselt laiaulatuslik alternatiiv kõigile teistele energiaallikatele," ütles Kerry COP28 avamistseremoonia ajal. "Kuid ... te ei saa 2050. aasta kliimaneutraalsuseni jõuda ilma tuumaenergiata, nagu ka ilma süsinikdioksiidi kogumise, kasutamise ja ladustamiseta," lisa ta.

Ülemaailmne tuumavõimsus on praegu 370 gigavatti ja reaktoreid töötab 31 riigis. Selle võimsuse kolmekordistamine aastaks 2050 nõuaks uute lubade ja rahastamise märkimisväärset suurendamist.

Laupäevane deklaratsioon, millele kirjutasid teiste riikide hulgas alla Prantsusmaa, Belgia, Ühendkuningriik, Rumeenia, Rootsi, Soome ja Lõuna-Korea, kohustab riike samuti võtma meetmeid sektori investeeringute mobiliseerimiseks.