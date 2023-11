Roheettevõtja hinnangul COP28 naftariikide eesmärke ei muuda

Kuigi Araabia Ühendemiraadid on naftariik, kelle visiooni jätkata fossiilsete kütuste kasutamist Euroopa Liit ei poolda, on Eesti otsustanud just tänavu Dubais oma esimese paviljoniga COP-il osaleda. Üle 50-liikmeline Eesti delegatsioon tutvustab konverentsil taastuvenergia-, digi- ja rohelahendusi.

Roheettevõtja Kristjan Lepiku sõnul pole aga loota, et naftariikide eesmärgid kliimaeesmärkidega asendataks.

"Üritatakse lükata lihtsalt nafta väljapumpamise vähendamist nii palju kui võimalik tulevikku, seda ei tehta. Dubai ja need ülejäänud piirkonnad tuleks tõsiselt liistule võtta selle asemel, et selliseid vahvaid pidusid seal korraldada," kommenteeris Lepik.

Kui Eestit läbirääkimistelaua taga füüsiliselt kohal pole, siis Eesti ka otsustamisel kaasa rääkida ei saa, ütles kliimaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas.

"Mida me näeme ülemaailmselt, on laua taga väga erinevad riigid. On riigid, mille arengutase ei ole kaugeltki sealmaal, et kõigil oleks võimalik digitaalseid vahendeid kasutada. Ja samamoodi on kultuurid väga erinevad. Nii et kui me tahame kokkuleppeid saada, siis neid kokkuleppeid tehakse ikkagi tihtipeale silmast silma," rääkis Klaas.

Ainuüksi Eesti paviljoni maksumus on 260 000 eurot, mis jaotub suures osas ministeeriumite ja ettevõtete vahel, väiksemal määral katab kulud Tallinna linn. Lisanduvad reisikulud, majutus ja toitlustus. Lepik ütles, et tõenäoliselt ei mõtle 70 000 inimest üle maailma, kes konverentsile kokku sõidavad, sealhulgas eestlased, milliseks kujuneb ürituse süsinikuheitme jalajälg.

"Ühiskonnad peavad hakkama mõõtma oma keskkonnareostust, CO2 jalajälge. Ja kui me mõtleme kas või seda, et 70 000 inimest lendas kohale COP-ile arutama – natuke ebaselge on, mis on täpselt nende arutelude tulemus –, siis kas seda küsitakse? Ja mulle tundub, et ei küsita," rääkis Lepik.

Välisminister Margus Tsahkna hinnangul on konverentsil aga nii suur positiivne mõju, et korvab tekkiva saastekahju.

"See on see koht, kus kõik on kohal. Tõepoolest, kõik on kohal ja see võimendus omaenda kas toote või lahenduste teadvustamiseks on globaalne põhimõtteliselt paari-kolme päevaga. /.../ Me peame reisima, sest kogu maailm ja globaalne üldsus siia ei tule. /.../ See jalajälg, et me lähme COP-ile, on igati väärt jalajälg," sõnas Tsahkna.

Dubai kliimakohtumine kestab 12. detsembrini.